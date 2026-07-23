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தமிழகத்தில் மேலும் 2 டிஎன்ஏ ஆய்வகங்கள்; சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தகவல்

இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகளின் விசாரணையை கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்றத்தில் குழு செயல்பட்டு வருவதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 7:38 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு டிஎன்ஏ ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட இருப்பதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கும் வகையில் தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு டிஎன்ஏ ஆய்வகங்களை அமைக்க உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

திருவண்ணாமலைக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த காவலர்கள் சுந்தர் மற்றும் சுரேஷ் ராஜ் ஆகியோர் மீதான வழக்கை விரைந்து விசாரிக்க கோரியும், போக்சோ மற்றும் மகளிர் சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் விவரங்களை தெரிவிக்க உத்தரவிடக் கோரியும், பாதிக்கப்பட்ட பெண் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற பதிவுத் துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில், சிறுவர்களுக்கு எதிரான பாலியல் வழக்கை விசாரிக்க தமிழகத்தில் புதிதாக 6 போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் துவங்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (ஜூலை 23) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருவதாகவும், நீதிமன்றங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த போதுமான நிதி ஒதுக்கப்படும்" என்றும் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், பாலியல் வழக்குகளில் ஏற்படும் தாமதத்தை குறைக்க தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் மரபணு பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் செயல்பட்டு வருவதாகவும், மேலும், இரண்டு புதிய ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

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விசாரணையின்போது, குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்குகளின் விசாரணையை கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்றத்தில் குழு செயல்பட்டு வருவதாக நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.

மேலும் பேசிய அவர்கள், "சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் ஏராளமான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த வழக்குகளை தினந்தோறும் என்ற அடிப்படையில் விசாரிப்பது இயலாது. அதனால், பெரும்பாலான வழக்குகளில் வழக்கறிஞர்கள் தான் விசாரணையை தள்ளி வைக்க கேட்கின்றனர். அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அமல்படுத்தப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்" என தெரிவித்த நீதிபதிகள் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

SEXUAL ABUSE CASE
DNA LABORATORIES
MADRAS HIGH COURT
டிஎன்ஏ ஆய்வகம்
DNA LABORATORIES IN TAMIL NADU

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