திண்டுக்கல்லை உலுக்கிய இளைஞர் ஆணவக்கொலை... மாமியார், மைத்துனன் கைது!
இந்த வழக்கில் கொலையாளியான தந்தை ஏற்கெனவே கைதான நிலையில், மகளின் போராட்டத்தின் எதிரொலியாக தாய் மற்றும் அண்ணனையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : October 16, 2025 at 8:58 PM IST
திண்டுக்கல்: இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் காதலித்து சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த மருமகனை வெட்டி படுகொலை செய்த மாமனார் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மகளின் போராட்டம் எதிரொலியாக அவரது தாய் மற்றும் அண்ணனையும் திண்டுக்கல் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையிலடைத்துள்ளனர்.
திண்டுக்கல்லில் நடந்தேறிய கொடூரம்
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலக்குண்டை அடுத்த, விராலிப்பட்டி அருகே, ராமநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமச்சந்திரன் (24). பால் கறக்கும் தொழிலாளியான இவர் கணபதிபட்டி கிராமத்தில் வசித்து வரும் சந்திரன் (49) மகள் ஆர்த்தி (21) என்பவரை இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி காதலித்து கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டார்.
இந்நிலையில் ராமச்சந்திரன், ஆர்த்தி ஆகிய இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதால், பெண்ணின் குடும்பத்தினர் இவர்களது காதல் திருமணத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். வழக்கம் போல கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த பகுதிக்கு பால் கறக்கும் வேலைக்கு ராமச்சந்திரன் சென்றுள்ளார். அப்போது, நிலக்கோட்டை அருகே கூட்டாத்து அய்யம்பாளையம் பாலத்தில் சென்ற போது, அவரை வழிமறித்த மாமனார் சந்திரன், தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து மருமகன் ராமச்சந்திரனை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார். இதில், ரத்த வெள்ளத்தில் நிலைகுலைந்து சரிந்த ராமச்சந்திரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற நிலக்கோட்டை காவல்துறையினர், ராமச்சந்திரனின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் சந்திரனை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், மாமனார் சந்திரன் ஒருவரால் மட்டும் ராமச்சந்திரன் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டு இருக்க முடியாது? இக்கொலையில் மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம்? எனவே, உண்மை கொலையாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என கூறி, கொலை செய்யப்பட்ட ராமச்சந்திரனின் மனைவி ஆர்த்தி மற்றும் உறவினர்கள் அவரது உடலை வாங்க மறுத்தனர். மேலும், ராமநாயக்கன்பட்டியில் சாலையில் மறியல் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டு, அவரது உடலை பெற்று அடக்கம் செய்தனர். ராமச்சந்திரன் மனைவி ஆர்த்தி போராட்டம் எதிரொலியாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் உத்தரவின் பேரில், நிலக்கோட்டை துணை கண்காணிப்பாளர் செந்தில்குமார், காவல் ஆய்வாளர் சத்தியபிரபா ஆகியோர் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், ராமச்சந்திரனை கொலை செய்த வழக்கில், சந்திரனின் மனைவி அன்புச்செல்வி (39), அவர்களது மகன் ரிவின் (23) ஆகியோரை காவல்துறையினர் இன்று கைது செய்து நிலக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.