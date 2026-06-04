கோயம்பேட்டில் கார் ஏற்றி இளம்பெண் கொல்லப்பட்ட வழக்கு; தலைமறைவாக இருந்த 2 பேர் கைது
பாரில் மோதல் ஏற்பட்டபோது மட்டுமே உடன் இருந்ததாகவும். அதன் பிறகு நாங்கள் இருவரும் மற்றொரு காரில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டதாகவும்" அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
Published : June 4, 2026 at 8:01 PM IST
சென்னை: கோயம்பேட்டில் பாரில் நடந்த மோதல் காரணமாக இளம்பெண் மீது காரை ஏற்றி கொலை செய்த வழக்கில் நெல்லையில் பதுங்கி இருந்த மேலும் இருவரை கோயம்பேடு தனிப்படை போலீஸார் இன்று (ஜூன் 4) கைது செய்து, சென்னை அழைத்து வந்தனர்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தனியார் பார் ஒன்றில் கடந்த 30 ஆம் தேதி, விழுப்புரம் மாவட்டம் அனிச்சங்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த யான்சி (18) என்கிற இளம்பெண், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கமான சென்னையைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியுடன் தனியார் மனமகிழ் மன்றத்திற்கு சென்றுள்ளார்.
இவர்கள் இருவருடன் சிறுமியின் ஆண் நண்பர்கள் இருவர் இணைந்துள்ளனர். மேலும், இவர்கள் நான்கு பேரும் மனமகிழ் மன்றத்தில் நடனமாடியுள்ளனர். அப்போது, மறுபுறம் அதே பாருக்குள் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சுமந்த் சக்திவேல் என்பவர் நடனமாடி உள்ளார்.
அப்போது இவர்களுக்கும், யான்சி தரப்புக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இருதரப்பினரையும் மனமகிழ் மன்றத்தைவிட்டு பவுன்சர்கள் வெளியேற்றி உள்ளனர். வெளியே வந்த பின்னரும், அவர்களின் மோதல் நீடித்துள்ளது. ஒருவரை ஒருவர் கடுமையாகத் தாக்கி உள்ளனர். ஆகையால், இருதரப்பையும் விலக்கி, அங்கிருந்தும் பவுன்சர்கள் அவர்களை வெளியேற்றி உள்ளனர்.
இதையடுத்து, சுமந்த் சக்திவேல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் காரிலும், யான்சி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இரு இரண்டுசக்கர வாகனங்களில் புறப்பட்டுள்ளனர். இந்த நேரத்தில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக சுமந்த் சக்திவேல், அதி வேகமாக காரை ஓட்டி வந்து யான்சி மற்றும் அவரது நண்பர் சென்றுக் கொண்டிருந்த இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் மோதியுள்ளார்.
இதில் இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் பயணித்த யான்சி மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டு உள்ளனர். இதில், யான்சி தலை சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும், அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் தோழியான 17 வயது சிறுமியும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்டு, சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார்.
அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தநிலையில், நேற்று (ஜூன் 4) அதிகாலை அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த கோயம்பேடு காவல்நிலைய போலீஸார், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், விபத்தை ஏற்படுத்திய முக்கிய குற்றவாளியான சுமன் சக்திவேல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் தலைமறைவாகிய நிலையில் அவர்களைத் தேடும் பணியைத் தீவிரப்படுத்தினர்.
இந்த சூழலிலேயே அண்மையில் புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த சுமந்த் சக்திவேல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 7 பேரை காவல்துறை கைது செய்தது. மேலும், அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், மோதலில் ஏற்பட்ட கோபத்தின் காரணமாக யான்சி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் மீது காரை மோதியதாக சுமந்த் சக்திவேல் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, பிஎன்எஸ் 103, 115(2), 351(3), 109(1) உள்ளிட்ட 4 சட்ட பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்த 7 பேரையும் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், 21 வயது பூர்த்தியாகாதவர்களுக்கு மதுபானம் வழங்கிய குற்றத்திற்காக தனியார் மனமகிழ் மன்றத்திற்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையிலேயே இவ் வழக்கில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் (வயது 20) மற்றும் பாரதி (வயது 22) ஆகிய இருவர் மேலும் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். இந்த இருவரும் சுமந்த் சக்திவேலின் நண்பர்கள் என்பதும், இவர்கள் சென்னையில் தங்கி பணியாற்றி வந்தவர்கள் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. அத்துடன், சம்பவ தினத்தன்று இவர்களும் மனமகிழ் மன்றத்திற்கு வெளியே நின்று சுமந்த் சக்திவேலுடன் இணைந்து தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது.
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ஆனால், சம்பவத்திற்கு பிறகு இவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். இந்த நிலையிலேயே திருநெல்வேலியில் அவர்கள் பதுங்கி இருப்பது போலீஸாருக்கு தெரிய வந்துள்ளது. பின்னர் அங்கே விரைந்த தனிப்படை போலீஸார் இருவரையும் கைது செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், "பாரில் மோதல் ஏற்பட்டபோது மட்டுமே உடன் இருந்ததாகவும். அதன் பிறகு நாங்கள் இருவரும் மற்றொரு காரில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டதாகவும்" கூறியுள்ளனர். அத்துடன், கொலை சம்பவம் நடைபெற்ற போது நாங்கள் இருவரும் அங்கு இல்லை என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவர்களிடம் போலீஸார் அடுத்தகட்ட விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.