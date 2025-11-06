ETV Bharat / state

மரணம் தேடி மாய்ந்த மாணவர்... அப்பாவி குடும்பஸ்தரையும் அழைத்து சென்ற கொடுமை... சென்னையில் துயரம்!

பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டு உயிரிழந்த சுகைல் கடந்த காலங்களில் அடிக்கடி பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

கல்லூரி மாணவர் சுகைல்
கல்லூரி மாணவர் சுகைல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 6, 2025 at 6:37 PM IST

சென்னை: பைக் ரேஸின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டி உட்பட இருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை, ராயப்பேட்டை பேகம் சாகிப் சாலைப் பகுதியை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் சுகைல் (19). இவரும் அதே பகுதியை சேர்ந்த செல்போன் கடை ஊழியர் சோயல் என்பவரும் நேற்றிரவு (நவ.5) ராயப்பேட்டை பீட்டர்ஸ் மேம்பாலத்தில் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

ராயப்பேட்டையிலிருந்து அண்ணா சாலை நோக்கி பீட்டர்ஸ் மேம்பாலத்தில் இருவரும் விலையுயர்ந்த இருசக்கர வாகனங்களில் அதிவேகமாக சீறி பாய்ந்து சென்றபோது, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொண்டன. அதனால் இரு வாகனங்களும் பல மீட்டர் தூரத்திற்கு தூக்கி வீசப்பட்டன.

அந்த நேரத்தில் மேம்பாலத்தின் எதிர் திசையில் வந்த வாகன ஓட்டி ஒருவர் மீது பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட வாகனங்களில் ஒன்று மோதி, அந்த நபர் தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளார்.

விபத்தில் உயிரிழந்த குமரன்
விபத்தில் உயிரிழந்த குமரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விபத்தில் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர் சுகைல் மற்றும் எதிர்திசையில் வந்த ராயப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த குமரன் (49) ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இதில் குமரன் தலைக்கவசம் அணிந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட மற்றொரு இளைஞரான சோயல் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

நேற்றிரவு விபத்து ஏற்பட்ட பீட்டர்ஸ் மேம்பாலம் முழுவதும் பரிதாபகரமான காட்சியாக மாறியிருந்தது. பைக் ரேஸில் பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி சிதறிய நிலையில், அதன் பாகங்கள் பல மீட்டர் தூரம் வரை சாலையில் பரவியிருந்தன. அதேசமயம், மேம்பாலத்தின் சாலையில் இருபுறமும் ஆங்காங்கே ரத்த கரைகள் இருந்துள்ளன. இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.

இதையும் படிங்க: தமிழக அரசின் நெறிமுறைகளுக்கு கட்சிகள் எதிர்ப்பு! முதலமைச்சர் இல்லாமல் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்!

விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்து காவல்துறையினர் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் விரைந்து வந்து மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். இந்த சம்பவத்தையடுத்து, போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் விபத்து நடைபெற்ற பீட்டர்ஸ் மேம்பாலம் நேற்று இரவு போலீசாரால் பேரிகார்டுகள் போடப்பட்டு மூடப்பட்டிருந்த நிலையிலும் இளைஞர்கள் எவ்வாறு அங்கு பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டனர்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்படுவதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

விபத்தில் உயிரிழந்த குமரன், டி.நகர் பகுதியில் ஃபேன்சி ஸ்டோர் கடை நடத்தி வந்தவர் எனவும், நேற்று இரவு கடை பணி முடித்து வீடு திரும்பும் வழியில் இந்த விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், குமரனின் திடீர் மரணம் குடும்பத்தினரை பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டு உயிரிழந்த சுகைலின் சமூக வலைதள பக்கங்களை ஆய்வு செய்ததில், அவர் நீண்ட நாட்களாகவே பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதும், சென்னையின் பல முக்கிய சாலைகளில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் நண்பர்களுடன் பைக் ரேஸ் செய்து ரீல்ஸ் வீடியோக்களாக பதிவிட்டு வெளியிட்டு வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.

CHENNAI CRIME
NIGHT BIKE RACE
பைக் ரேஸ்
கல்லூரி மாணவர் பலி
