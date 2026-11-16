வீடியோ: பாம்பன் பாலத்திலிருந்து குதித்த பயணிகளால் பரபரப்பு - ஆண் சடலமாக மீட்பு; பெண் கவலைக்கிடம்
பாம்பன் பாலத்தின் மீது சென்றுகொண்டிருந்த ரயில்களில் இருந்து ஆண் மற்றும் பெண் குதிக்கும் வீடியோக்கள் இணையங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.
Published : November 16, 2026 at 1:50 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ரயிலில் இருந்து ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் சில மணி நேர இடைவெளிகளில் கீழே குதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதில் கடலில் குதித்த ஆண் சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில், பாலத்தில் குதித்த பெண் பலத்த காயங்களுடன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 14) ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மதுரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பயணிகள் ரயிலானது பாம்பன் பாலத்தின் மீது சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ரயிலில் பயணித்த ஆண் பயணி ஒருவர் திடீரென கடலில் குதித்துள்ளார். இதனைக் கண்ட சக பயணிகள் இதுகுறித்து ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில், ராமேஸ்வரம் இருப்பு பாதை போலீசார் கடலில் குதித்த ஆண் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஓடும் பாம்பன் இரயிலில் இருந்து குதித்த பெண் #pambanbridge | #rameswaram | #SayNoToSuicide | #ramanathapuram | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/juKPJ5n9dm— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 16, 2026
இந்த சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி அடங்குவதற்குள் இதேபோன்ற அடுத்து ஒரு சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது. கேரள மாநிலத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரம் நோக்கி வந்த அம்ரிதா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பாம்பன் பாலத்தின் மீது சென்றுகொண்டிருந்தது. அப்போது அந்த ரயிலில் பயணம் செய்த இளம்பெண் ஒருவர், திடீரென கீழே குதித்துள்ளார். இதில் அந்த பெண்ணுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
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இதுகுறித்து ரயில்வே துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ரயில்வே துறையினர் அவரை மீட்டு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். பலத்த காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வரும் அந்த பெண், எதற்காக கடலில் குதித்தார்? என்பது குறித்த விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அந்த பெண்ணின் பெயர் சிவானி என்பதும், அவர் கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டை சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில் பாம்பன் பாலத்தின் மீது சென்றுகொண்டிருந்த ரயில்களில் இருந்து ஆண் மற்றும் பெண் குதிக்கும் வீடியோக்கள் இணையங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.