உளவுப்பிரிவு சிறப்பு பணிக்காக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அதிரடி மாற்றம்
தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்பதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : May 6, 2026 at 10:23 PM IST
சென்னை: சென்னை உளவுப்பிரிவு சிறப்பு பணிக்காக இரண்டு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் அதிரடி மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
நடைபெற்று முடிந்துள்ள தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிருபிப்பதற்கான பணியில் அக்கட்சி நிர்வாகம் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி இன்று அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார். அதில் இரண்டு முக்கிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் உளவு பிரிவில் சிறப்புப் பணிக்காக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, அரியலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணியம் சாஸ்திரி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எஸ் அரவிந்த் ஆகியோர் சட்டமன்றத் தேர்தல் தொடர்பான அவசரப் பணிகளை மேற்கொள்ள, சென்னை உளவுத்துறை ஐஜி கட்டுப்பாட்டில் எஸ் உளவுத்துறை எஸ்பிக்களாக சிறப்பு பணிக்கு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் உடனடியாக சென்னை உளவுத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகி தங்களது பதவியை ஏற்க வேண்டும் எனவும் அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இவர்கள் சிறப்பு பணிக்காக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் இரண்டு மாவட்டத்திற்கும் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் அரியலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பதவியை பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கூடுதல் பொறுப்பாகவும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பை விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கூடுதல் பொறுப்பாக கவனிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், தலைநகரில் பாதுகாப்பு மற்றும் உளவுத்துறை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரபடுத்தப்பட்டுள்ளன.