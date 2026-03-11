மதுராந்தகம் சிறுமி பாலியல் வழக்கு - சிக்கிய கொடூர கூட்டாளிகள்... நடந்தது என்ன?
சம்பவத்தன்று இரவு முழுவதும் மர்ம நபர்களின் பிடியில் சிக்கி பாலியல் சித்திரவதைக்கு உள்ளான சிறுமி அதிகாலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : March 11, 2026 at 9:44 PM IST
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் அருகே 14 வயது சிறுமியை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முக்கிய ரவுடி உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவனுக்கு 17 வயது ஆகிறது. இவர் கடந்த 9-ஆம் தேதி அன்று நள்ளிரவில் 14 மற்றும் 16 வயதுடைய இரு சிறுமிகளை இருசக்கர வாகனத்தில் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள கீழக்கண்டை பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
சிறுமிகளை கண்டதும் துரத்திய இருவர்
இவர்கள் தேவத்தூர் வழியாகச் சென்றபோது, அங்கு மதுபோதையில் இருந்த மர்ம நபர்கள் இருவர் அவர்களைத் பின்தொடர்ந்துள்ளனர். இதை கண்டு பயந்துபோன சிறுவன், இருசக்கர வாகனத்தை வேகமாக ஓட்டியுள்ளார். அப்போது, அத்திவாக்கம் பகுதியில் வாகனம் நிலை தடுமாறி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் மூவரும் கீழே விழுந்தனர். இவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்த நபர்கள் சிறுவனை பிடித்து கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர்.
அப்போது சிறுவன் கடுமையாக போராடி தன்னுடன் வந்த 14-வயது சிறுமியை விட்டு விட்டு, 16 வயது சிறுமியை மட்டும் வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளார். இதனை பயன்படுத்திக்கொண்ட மர்ம நபர்கள் இருவரும் காயமடைந்த 14 வயது சிறுமியைத் தூக்கிக்கொண்டு, அருகில் இருந்த அத்திவாக்கம் ஏரிப் பகுதிக்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கு சிறுமியை இருவரும் சேர்ந்து கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இரவு முழுவதும் அவர்களது பிடியில் சிக்கி பாலியல் சித்திரவதைக்கு உள்ளான சிறுமி, அதிகாலையில் மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையே, அதே பகுதியை சேர்ந்த சிலரின் உதவியுடன் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
பதுங்கியிருந்த ஏ பிரிவு ரவுடி
அங்கு சிறுமியிடம் நடந்தவற்றை கேட்டறிந்த மருத்துவர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். உடனே மருத்துவமனைக்கு விரைந்த போலீசார் சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதன்பின் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், மேல்மருவத்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக தனிப்படை அமைத்து மர்ம நபர்கள் இருவரையும் போலீசார் தேடி வந்தனர். அப்போது சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் அத்திவாக்கம் ஏரி பகுதியில் செயல்பாட்டில் இருந்த செல்ஃபோன் எண்களை குறித்தும், அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்தனர்.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இருவரில் ஒருவர் பிரபல ரவுடி பாலாஜி (எ) காக்கா பாலாஜி என்பது தெரிந்தது. அதனை அடுத்து ஆவடி அருகே பதுங்கி இருந்த கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலைய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான காக்கா பாலாஜி நேற்று (மார்ச் 11) பிடிபட்டார்.
'ஏ' கேட்டகிரி ரவுடியான இவர் மீது கொலை முயற்சி, திருட்டு, வழிப்பறி உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்நிலையில், பாலாஜி கடந்த ஜனவரியில் கூடுவாஞ்சேரி மதுபான கடையில் மது அருந்த வந்தவர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த விவாகரத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். அப்போது, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக அவரை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தபோது, அங்கு பணியில் இருந்த மருத்துவர்கள் மற்றும் போலீசாரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டார். மேலும், வீடியோ எடுத்த செய்தியாளர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவமும் அரங்கேறியது. அதன் பின்னர் அவரை செங்கல்பட்டு மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.
சிறையில் இருந்து வந்தும் நீங்காத குற்ற குணம்
இப்போது சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த பாலாஜி 14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கைதாகியுள்ளார். மேலும் இந்த விவகாரத்தில் பாலாஜி அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், சிறுமியை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் மாரிபுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தாமோதர பெருமாள் என்பவரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு கோயிலில் நகை திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தாமோதர பெருமாளுக்கு செங்கல்பட்டு சிறையில் இருந்தபோது காக்கா பாலாஜியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த இருவரும் மேற்கொண்டு குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட திட்டமிட்டு, சம்பவத்தன்று நள்ளிரவு மதுராந்தகம் அருகே மது அருந்தியுள்ளனர்.
அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த சிறுமிகளை கண்டதும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்று சிறுவனை தாக்கியுள்ளனர். 16 வயது சிறுமியுடன் அச்சிறுவன் தப்பிவிட, தனியாக சிக்கிய சிறுமியை தூக்கிச் சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். அதன் பிறகு சிறுமியை அங்கிருந்து அனுப்பிவிட்டு இருவரும் தப்பி சென்றது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், கைதான இருவரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் செங்கல்பட்டு போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இருவரையும் 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார். நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, போலீசார் அவர்களை செங்கல்பட்டு மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.