தமிழகத்தில் 2 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் - புதிய பொறுப்புகள் அறிவிப்பு
பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் பதவியானது, ஐ.ஏ.எஸ் (ஊதியம்) விதிகள், 2016இன் கீழ், சமூக நல இயக்குநர் பதவிக்கு இணையான அந்தஸ்து மற்றும் பொறுப்புகளைக் கொண்டதாகவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் இருவருக்கு பணியிட மாற்றம் மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.
இதுகுறித்து பொதுத் துறை அரசாணை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதன்படி, தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனமான எல்காட் (ELCOT) நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த டாக்டர் கே.பி. கார்த்திகேயன் ஐ.ஏ.எஸ், அந்தப் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டு, பேரூராட்சிகளின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பேரூராட்சிகளின் இயக்குநராக இருந்த பிரியங்கா ஐ.ஏ.எஸ்., அந்தப் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டு, மின்னாளுமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமையின் (TNEGA) தலைமை செயல் அலுவலராகவும் அவர் செயல்படுவார் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, வெளிநாட்டுப் பணியில் இருந்து திரும்பும் ஐ.ஏ.எஸ் விஷ்ணு சந்திரனின் பணிச்சேவை எல்காட் நிறுவனத்தின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. எல்காட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக அவரை நியமிப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, எல்காட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் பதவியில் இருந்த டாக்டர் கே.பி. கார்த்திகேயன் மாற்றப்பட்டுள்ளார். எல்காட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக விஷ்ணு சந்திரன் நியமிக்கப்பட உள்ளார்.
மேலும், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் பதவி ஐ.ஏ.எஸ் பணியின் சீனியர் நிலையில் தற்காலிகப் பதவியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பதவி, அதிகாரி நியமிக்கப்படும் நாள் முதல் ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு அல்லது அந்தப் பதவி தேவையில்லை என கருதப்படும் நாள் வரை, இதில் எது முந்தையதோ அதுவரை செயல்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் பதவியானது, ஐ.ஏ.எஸ் (ஊதியம்) விதிகள், 2016இன் கீழ், சமூக நல இயக்குநர் பதவிக்கு இணையான அந்தஸ்து மற்றும் பொறுப்புகளைக் கொண்டதாகவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்தப் பணியிட மாற்றம் மற்றும் புதிய பதவி நியமனங்களுக்கான அரசாணையை தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் வெளியிட்டுள்ளார்.