ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு - 2 தலைமை காவலர்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அப்போது சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த அருண், உதவி ஆணையராக இருந்த யாஸ்மின் மற்றும் விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு ஆய்வாளராக இருந்த மகேஷ் ஆகியோர் ஏற்கெனவே காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தனர்.
Published : October 8, 2026 at 7:39 AM IST
சென்னை: சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் சென்னை காவல்துறையைச் சேர்ந்த 2 தலைமை காவலர்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சின்ஹன் தாக்கல் செய்த மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதுவரை இந்த வழக்கில் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் உள்ளிட்ட 7 பேரை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். வீரமணி மீது மட்டும் 5 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் விசாரணையானது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டே வீரமணி மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் அவரை கைது செய்யாமல் இருப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் வரை பணப் பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்தப் பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாகவும் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அப்போது சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த அருண், உதவி ஆணையராக இருந்த யாஸ்மின் மற்றும் விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு ஆய்வாளராக இருந்த மகேஷ் ஆகியோர் ஏற்கெனவே காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவில் எழுத்தர்களாகப் பணியாற்றிய தலைமை காவலர்களான ராஜ்குமார் மற்றும் மலர்விழி ஆகிய 2 பேரும் தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு வீரமணி தொடர்பான வழக்கை முடித்து வைப்பதற்கான அறிக்கை உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளார். வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், மேலும் காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை வளையத்துக்குள் வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கபடுகிறது.