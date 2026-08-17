கோவில் திருவிழாவில் இரட்டைக் கொலை; குற்றவாளிகளை கைது செய்யக் கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்
கொலை செய்யப்பட்ட இளைஞர்களின் உறவினர்கள் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : August 17, 2026 at 8:19 PM IST
காஞ்சிபுரம்: கோயில் திருவிழாவின் போது ஏற்பட்ட தகராறில் இளைஞர்கள் இருவர் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படுநெல்லி பகுதியில் உள்ள பொன்னியம்மன் கோவிலில் நேற்று ஆடி மாத திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. அப்பொழுது இரவு நேரத்தில் சிலர் மது போதையில், சினிமா பாடல் போட வேண்டும் என்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
அப்பொழுது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் மது போதையில் இருந்த சிலரை அந்த இடத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி உள்ளனர். பின்னர், அங்கு வந்த 3 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், அதே பகுதியை சேர்ந்த சந்திரசேகர், நீலகண்டன் ஆகிய இரண்டு இளைஞர்களை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடினர். இரண்டு இளைஞர்களுமே ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலியே சரிந்து உயிரிழந்தனர்.
இதைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் கூச்சலிட, பாதுகாப்பில் இருந்த போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து உள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த மற்ற காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்ற முற்பட்டபோது, கொலைக்கு காரணம் உறவினர்கள்தான், அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என உயிரிழந்த இரண்டு இளைஞர்களின் பெற்றோர்கள் காவல்துறையினருடன் கூச்சலிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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பின்னர் போலீசார் நீண்ட நேரம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, உயிரிழந்த இரண்டு இளைஞர்களின் உடல்களையும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த போலீசார், தனிப்படை அமைத்து கொலை செய்து தப்பி ஓடிய கும்பலை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
கொலை செய்த கும்பலை உடனே கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, உயிரிழந்த இளைஞர்களின் உறவினர்கள், பெற்றோர்கள் படுநெல்லி சாலையில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் காஞ்சிபுரம் அரக்கோணம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
ஆடி மாத திருவிழாவில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போதே, இரவு நேரத்தில் இரட்டை படுகொலை நடந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.