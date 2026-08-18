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சென்னையில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் மோதிக்கொண்ட கும்பல்; பதறியடித்து ஓடிய பொதுமக்கள்

போண்டா விஜய் வைத்திருந்த ஆயுதத்தை பிடுங்கி, அதே ஆயுதத்தை வைத்து அவரையே சரமாரியாக தாக்கியிருக்கின்றனர்.

இரண்டு தரப்பும் மோதிக் கொள்ளும் காட்சி
இரண்டு தரப்பும் மோதிக் கொள்ளும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 10:54 PM IST

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சென்னை: குடிசைமாற்று வாரிய குடியிருப்பில் இருதரப்பினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை அருகே பழைய சிறைச்சாலை சாலையில் சுமார் 250 வீடுகள் கொண்ட குடிசைமாற்று வாரிய குடியிருப்பு உள்ளது. அங்கு குடியிருப்பவர்கள் பொதுவாக மாலை நேரங்களில் வெளியே அமர்ந்து பேசுவதும், சிறுவர்கள் விளையாடுவதும் வழக்கம்.

அந்தவகையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வார விடுமுறையை முன்னிட்டு குடியிருப்பில் வசிக்கும் சிலர் வெளியில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தில் அதிக வேகமாக சென்றதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து அந்த இளைஞரை மடக்கிய அதே பகுதியை சேர்ந்த கார்த்திக் உள்ளிட்ட சிலர் அவரை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த இளைஞர், அவரது கூட்டாளியான போண்டா விஜய்யிடம் சம்பவம் குறித்து தெரிவித்துள்ளார். அப்போது, போண்டா விஜய்யும் மதுபோதையில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில் தன்னுடைய கூட்டாளியை தாக்கியவர்களை தாக்குவதற்காக அவர் பயங்கர ஆயுதத்துடன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இரண்டு தரப்பும் மோதிக் கொள்ளும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது அங்கு இருதரப்பினருக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், தான் மறைத்து வைத்து கொண்டு வந்திருந்த ஆயுதத்தைக் கொண்டு மற்றவர்களை போண்டா விஜய் வெட்ட முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் போண்டா விஜயிடம் இருந்த அந்த ஆயுதத்தை பிடுங்கி, அதே ஆயுதத்தை வைத்து அவரையே சரமாரியாக தாக்கியிருக்கின்றனர்.

இதையடுத்து போண்டா மணி தரப்பும் கார்த்திக் தரப்பினரைத் தாக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. இவ்வாறு இருதரப்பும் கத்தி மற்றும் அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதத்தால் மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்டனர்.

குடியிருப்பின் மையப்பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த பயங்கர மோதலை பார்த்த அப்பகுதி பொதுமக்கள், அச்சத்தில் பதறியடித்து ஓடினர். பொதுமக்கள் அலறியடித்து ஓடும் காட்சிகளும், இருதரப்பினரும் ஆயுதங்களுடன் மோதிக்கொள்ளும் காட்சிகளும் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த மோதலில் போண்டா விஜய்க்கு தலை, கை, கால் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. படுகாயமடைந்த அவர் தற்போது ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அவருக்கு அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக யானைக்கவுனி காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

CHENNAI GROUPS CLASH
GROUPS CLASH
CLASH WITH DEADLY WEAPONS
TWO GROUPS CLASHED IN CHENNAI

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