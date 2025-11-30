அரசு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி கோர விபத்து: 11 பேர் உயிரிழப்பு; 40க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம்
விபத்தில் 40க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், அவர்கள் அனைவரும் திருப்பத்தூர், மதுரை, காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 30, 2025 at 7:00 PM IST
சிவகங்கை: பிள்ளையார்பட்டி அருகே அரசு பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 9 பெண்கள் உள்பட 11 பேர் உயிரிழந்தனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் இருந்து காரைக்குடி செல்லும் சாலையில் கும்மங்குடி பாலம் அருகே இன்று மாலை திருப்பூரில் இருந்து காரைக்குடி நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று வந்துகொண்டிருந்தது. அதே போல காரைக்குடியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி மற்றொரு அரசு பேருந்தும் அதே வழியில் வந்துகொண்டிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த இரண்டு பேருந்துகளும் பிள்ளையார்பட்டி அருகே எதிர்பாராத விதமாக திடீரென நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டது. விபத்தில் இரண்டு பேருந்துகளின் முன்பகுதி முற்றிலும் நொறுங்கியது. பயணிகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பகுதி மக்கள் விரைந்து வந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த விபத்தில் டிரைவர் உள்பட 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். காயமடைந்த பயணிகளை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்டு திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதற்கிடையே படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 3 பேர் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்ததால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அத்துடன் 40க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பலத்த காயங்களுடன் திருப்பத்தூர், மதுரை, காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இவர்களில் சிலரின் நிலமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இக்கோர விபத்து காரணமாக சம்பவ இடத்தில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விபத்து காரணமாக அந்த பகுதியில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டதால் போலீசார் விரைந்து வந்து மாற்றுப்பாதையில் வாகனங்களை இயக்கி போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர். இந்த விபத்து தொடர்பாக திருப்பத்தூர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த கோர சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், பெரும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.