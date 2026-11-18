பாம்பு கடித்து 2 பெண் குழந்தைகள் உயிரிழந்த சோகம் - கள்ளக்குறிச்சியில் தொடரும் அச்சம்!
இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில், தாய்க்கு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 18, 2026 at 1:33 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: சங்கராபுரம் அருகே வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பாம்பு கடித்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே உள்ள போக்கனூர் கிராம ஏரிக்கரையோரம் வசித்து வருபவர் சந்திரன் - புஷ்பா தம்பதியினர். இவர்கள் அவர்களின் நான்கு வயது மகள் தேவதர்ஷினி மற்றும் இரண்டு வயது மகள் தேவஜனனி ஆகியோருடன் நேற்று (நவ.17) இரவு வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது வீட்டிற்குள் புகுந்த விஷத்தன்மை கொண்ட பாம்பு, தூங்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் புஷ்பாவை பாம்பு கடித்துள்ளது. இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த புஷ்பா கூச்சலிட்டதைத் தொடர்ந்து, அக்கம் பக்கத்தினர் விரைந்து வந்து மூவரையும் மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அருகில் உள்ள புதுப்பட்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்குக் கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு மருத்துவர்கள் மூவருக்கும் சிகிச்சை அளித்தனர். இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி இரண்டு குழந்தைகளும் உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
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இதையடுத்து, தாய் புஷ்பாவுக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காகக் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பாம்பு கடித்து உயிரிழந்த சம்பவம் போக்கனூர் பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தேவை
தற்போது மழைக் காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், விஷ உண்ணிகள் தங்களுடைய இருப்பிடத்திற்காகவும் உணவிற்காகவும் மனித நடமாட்டம் இருக்கும் பகுதிகளில் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதால், வீட்டைச் சுற்றி குப்பைகள், பழைய பொருட்கள், விறகு அல்லது மரக்கட்டைகளை குவித்து வைப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
மேலும், வீட்டைச் சுற்றியுள்ள புதர்கள், நீண்ட புற்கள் மற்றும் அடர்த்தியான செடிகளை அவ்வப்போது வெட்டி சுத்தமாக வைப்பது, வீட்டுச் சுவர்களில் உள்ள விரிசல்கள், ஓட்டைகள் மற்றும் எலி வளைகளை சிமெண்ட் அல்லது வலை கொண்டு முழுமையாக அடைப்பது ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
குறிப்பாக வாஷ்பேசின் மற்றும் கழிவுநீர் வெளியேறும் குழாய்களின் வாயில்களில் சிறிய இரும்பு வலைகளைப் (Mesh) பொருத்தி மூடி வைப்பது சிறந்தது. பாம்புகள் மற்றும் விஷ உண்ணிகள் ஏதேனும் கடித்தால் உடனடியாக பதட்டப்படாமல் 108 தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும்.