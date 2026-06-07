10-ஆம் வகுப்பு மாணவன் கொலை வழக்கில் திருப்பம்; நண்பர்கள் இருவர் கைது
காதல் விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் இந்த கொலை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 7, 2026 at 7:06 PM IST
சிவகங்கை: 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் அவரின் நண்பர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தாலுகா, கண்டவராயன்பட்டி அருகே உள்ள கீழ ஆவணிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அஸ்வின் (வயது 15). இவர் அருகில் உள்ள பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். பள்ளி திறந்த முதல் நாளான கடந்த ஜூன் 4 ஆம் தேதி இரவு, அஸ்வின், அவரது நண்பர்களான கணேசன் (வயது 22) மற்றும் அரவிந்த் (வயது 24) ஆகியோருடன் சேர்ந்து அருகில் உள்ள கண்மாய் கரையில் மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது அவர்களுக்கு இடையே திடீரென வாக்குவாதம் உருவாகி மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், ஆத்திரமடைந்த கணேசனும், அரவிந்தும் இணைந்து கூர்மையான ஆயுதத்தால் அஸ்வினின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனர். அஸ்வின் கொலை செய்யப்பட்டதை அறியாமல், அவருடைய பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அவரை ஊர் முழுக்க தேடியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மறுநாள் அதிகாலையில் கண்மாய் கரையில் அஸ்வின் ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடப்பதைக் கிராம மக்கள் பார்த்துள்ளனர். பின்னர், உடனடியாக இதுகுறித்து கண்டவராயன்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு அவர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், அஸ்வினின் உடலைக் கைப்பற்றி உடற்கூறாய்விற்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், கொலை குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் இந்த கொலை தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையிலேயே அஸ்வினின் நண்பர்கள் இருவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். கொலை செய்யப்பட்ட அஸ்வினுக்கும், கைதான நபர்களுக்கும் இடையே மஞ்சுவிரட்டு போட்டியில் கலந்துக் கொண்டதன் மூலம் நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இவர்கள் மூவரும் சம்பவ தினத்தன்று ஒன்றாக மது குடித்துள்ளனர். அப்போது அவர்களுக்குள் காதல் விவகாரம் தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டு உள்ளது.
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இதில் ஆத்திரமடைந்தே கணேசன் மற்றும் அரவிந்த் இருவரும் இணைந்து அஸ்வினைக் கொடூரமாக தாக்கி கொலை செய்துள்ளனர். மேலும், கொலையை நிகழ்த்திவிட்டு அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவானார்கள். இந்நிலையில் அவர்களை 48 மணி நேரத்தில் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.