சவுதி அரேபியாவில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த தமிழக மீனவர்கள்: சொந்த ஊரில் உடல் அடக்கம்

சவுதி அரேபியாவில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த தமிழக மீனவர்கள்: சொந்த ஊரில் உடல் அடக்கம்
கடற்கொள்ளையர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட தொடுவாய் மீனவர் மாவீரனுக்கு நீலவேணி என்ற மனைவியும், ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர். சங்கருக்கு அமுதா என்ற மனைவியும், ஒரு மகளும், மகனும் உள்ளனர்.
Published : September 18, 2026 at 5:14 PM IST
நாகப்பட்டினம்: சவுதி அரேபியாவில் கடற்கொள்ளையர்கள் நிகழ்த்திய துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீனவர்களின் உடல்கள், சொந்த ஊர் கொண்டு வரப்பட்டு அஞ்சலிக்கு பிறகு அடக்கம் செய்யப்பட்டன.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகாவைச் சேர்ந்த மாவீரன் (40), கீழமூவர் கரையை சேர்ந்த சங்கர் (39), திருமுல்லைவாசலை சேர்ந்த பால்ராஜ், கடலூர் மாவட்டம் சொத்திகுப்பத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோர் சவுதி அரேபியாவில் தங்கி மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்துள்ளனர்.
இதனிடையே, கடந்த மாதம் 10-ஆம் தேதி நள்ளிரவு, அவர்கள் கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மீனவர் மாவீரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
படுகாயம் அடைந்த சங்கர், சவுதி அரேபியா ராணுவ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த மாதம் 20-ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். மற்ற இரு மீனவர்களும் உயிர் தப்பினர்.
இதையடுத்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக சவுதி அரேபிய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்ததால், உயிரிழந்த இரண்டு மீனவர்களின் உடல்களை இந்தியா கொண்டு வருவதில் காலத்தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர்களின் குடும்பத்தினர் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
மேலும், அவர்களின் உடல்களை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், மத்திய மாநில அரசுகளின் அடுத்தடுத்த முயற்சியின் பலனாக, உயிரிழந்த மாவீரன், சங்கர் ஆகியோரின் உடல்கள் நேற்று விமானம் மூலம் திருச்சி வந்தடைந்தன. பின்னர் அவர்களின் உடல்களை பெற்றுக்கொண்ட வருவாய் மற்றும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள், அவற்றை உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்.
அப்போது இறந்த மீனவர்களின் உடலுக்கு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் அஞ்சலி செலுத்தி, உறவினர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, மீனவர்களின் உடல் அவரவர் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இறுதி அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டது. டிஆர்ஓ பூங்கொடி, ஆர்டிஓ. பாலமுருகன், தாசில்தார் ராஜரத்தினம் மற்றும் பொதுமக்கள் அவர்களின் உடல்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். பின்னர், இரு மீனவர்களின் உடல்களும் அடக்கம் செய்யப்பட்டன.
கடற்கொள்ளையர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட தொடுவாய் மீனவர் மாவீரனுக்கு நீலவேணி என்ற மனைவியும், ஒரு மகனும், மகளும் உள்ளனர். சங்கருக்கு அமுதா என்ற மனைவியும், ஒரு மகளும், மகனும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.