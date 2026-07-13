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தமிழ்நாட்டில் அதிக வீரியமிக்க கரோனா பரவல் இல்லை - சுகாதாரத் துறை விளக்கம்

தமிழ்நாட்டில் ஒருங்கிணைந்த நோய் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ், கோவிட் 19 கண்காணிப்பு வழக்கமான முறையில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 9:01 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிக வீரியமிக்க கரோனா பரவல் இல்லை என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவம், மருத்துவ கல்வி, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "சமீபத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக ஆந்திராவில் 2 பேர் உயிரிழந்ததாக பத்திரிகைகளில் செய்தி வெளியாகியிருந்தது. ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த 52 வயதுடைய நபர், திருப்பதி தனியார் மருத்துவமனையில் இருந்து கடந்த ஜூன் 26ஆம் தேதி, மேல்சிகிச்சைக்காக வேலூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு கிளெப்சில்லா நிமோனியா பாக்டீரியா தொற்றும் கோவிட் 19 தொற்றும் ஏற்பட்டிருந்தது. நீரிழிவு மற்றும் நீண்டகால சிறுநீரக நோய் போன்ற இணைநோய்களும் இருந்த நிலையில், ஜூன் 28-ஆம் தேதி அவர் உயிரிழந்தார்.

இதேபோல, வேலூர் தனியார் மருத்துவமனையில், பெருங்குடல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த 68 வயது நபர், சுவாச செயலிழப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவருக்கு கோவிட் 19 தொற்று இருந்தது தற்செயலான பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டது.

மேலும், ஆந்திரப் பிரதேசம், கடப்பா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 46 வயதுடைய ஒருவர், கடப்பா மருத்துவமனையில் கோவிட் 19 பாதிப்பினால் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்துள்ளார்.

தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் சுகாதாரத் துறை

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ஒருங்கிணைந்த நோய் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ், கோவிட் 19 கண்காணிப்பு வழக்கமான முறையில் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. வழக்கமாக அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு முன்பும், தீவிர சுவாச நோய்கள் சிகிச்சைக்கு பலனளிக்காத நோயாளிகளுக்கும் மற்று நோயாளிகளுக்கும் வழக்கமாக கோவிட்-19 தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அதனடிப்படையில், 2024-ஆம் ஆண்டில் 990 பேருக்கும், 2025-ஆம் ஆண்டில் 1,250 பேருக்கும், 2026-ஆம் ஆண்டில் இதுவரை 335 பேருக்கும் கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு, மொத்தம் 2,575 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் வழக்கமான நோய் கண்காணிப்பின் போது கண்டறியப்பட்டவை மட்டுமே; நோய்த் தொற்று பரவல் காரணமாக ஏற்பட்டவை அல்ல. இதில், பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கு லேசான அறிகுறிகள் மட்டுமே காணப்பட்டுள்ளன; நோயின் தீவிரம் அதிகரித்ததற்கான அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான மருத்துவ வெளிப்பாடுகளுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

இந்நிலையில் புனேவில் உள்ள தேசிய வைராலஜி நிறுவனம் மேற்கொண்ட "முழு மரபணு வரிசைமுறை" (WGS) பரிசோதனைகளின் முடிவுகளின்படி, தற்போது பரவி வரும் வைரஸ் வகை லேசான நோய் வெளிப்பாட்டைக் கொண்டதாகவும், சமூகத்தில் குறைந்த அளவிலான பரவல் மட்டுமே இருப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அச்சமோ, பதற்றமோ வேண்டாம்

இதனால் பொதுமக்கள் தேவையற்ற அச்சமோ, பதற்றமோ அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. இருப்பினும், முதியவர்கள், கர்ப்பிணிகள், நீண்டகால உடல்நலக் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி அல்லது சுவாசக் கோளாறு போன்ற அறிகுறிகள் இருப்பின் அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனையை அணுகி மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

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கைகளை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது, இருமல் மற்றும் தும்மல் வரும்போது ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றுதல் போன்ற பொது சுகாதார வழிமுறைகளை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

வதந்திகளை நம்பாதீர்

தற்போது தமிழ்நாட்டில் அதிக வீரியம் கொண்ட கோவிட் 19 வைரஸ் வகை பரவி வருவதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை. கடந்த ஆண்டுகளை விட தற்போது கோவிட் தொற்று குறைவாகவே உள்ளது. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத் துறை நிலைமையை தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவையான அனைத்து தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்பாமல், அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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