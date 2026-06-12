தமிழக எம்எல்ஏக்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி; சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் அறிவிப்பு
இந்த பயிற்சியில் சட்டமன்றத்தில் என்ன பேச வேண்டும், எதை பேசக்கூடாது, பேரவையில் எப்போது கேள்வி எழுப்ப வேண்டும், எப்படிப்பட்ட கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என்பது பற்றி உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
Published : June 12, 2026 at 8:04 PM IST
சென்னை: ஜூன் 16, 17-ஆம் தேதி அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் புத்தாக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "17-வது சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் வரும் ஜூன் 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு நாட்கள் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை புத்தாக்க பயிற்சி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இந்த புத்தாக்க பயிற்சியை துவக்கி வைக்கிறார். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள், சட்டமன்ற உறுப்பினராக செயல்படும் அடையாளம், சட்டமன்ற பேரவை விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்தும் பேரவை செயலாளர் துறை சார்ந்த அரசு துறைச் செயலாளர்கள், முன்னாள் சட்டப்பேரவை செயலாளர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற நடைமுறைகளை பற்றி நன்கு அறிந்த வல்லுநர்கள் கலந்து கொண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு நாள் புத்தாக்க பயிற்சியில் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். முன்னாள் இன்னாள் என அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அனைத்து கட்சியை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இதில் கலந்து கொள்ளளாம்.
சட்டமன்றத்தில் என்ன பேச வேண்டும், எதை பேசக்கூடாது, பேரவையில் எப்போது கேள்வி எழுப்ப வேண்டும், எப்படிப்பட்ட கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என்பது பற்றி உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். சட்டமன்ற பேரவைகளின் விதிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு சபையில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றிய முழு விவரங்கள் இந்த புத்தாக்கப் பயிற்சியில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட உள்ளது" என்றார்.
|இதையும் படிங்க: அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பாஜக மையக்குழு கூட்டம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடருக்குப் பிறகாக, நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய கமிட்டிகள் பேரவையில் அறிவிக்கப்படும். அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்தது ஏன் என கேட்டு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் 9-ஆம் தேதி முறையாக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. அதிமுக கொறடா நியமிக்கும் பணிகள் ஆய்வில் உள்ளன. சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தூங்குவதற்கு முன்பாகவே அதிமுக கொறடா யார் என அறிவிக்கப்படும். வழக்கமாக கடந்த காலங்களில் சட்டப்பேரவை செயல்பாடுகள் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இந்த முறையும் கண்டிப்பாக நேரடி ஒளிப்பரப்பு செய்யப்படும். நீண்ட நேரம் நடைபெறும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் அனைத்தையும் ஒளிபரப்புவதா? என்பது தொடர்பாக முடிவு பின்னர் அறிவிக்கப்படும்" என்று ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.