சென்னையில் கோர விபத்து: கார் - பைக் நேருக்கு நேர் மோதியதில் இரு கல்லூரி மாணவிகள் உயிரிழப்பு
இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இரு மாணவிகளும் எதிர்திசையில் பயணித்ததே விபத்துக்கு காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 3, 2026 at 9:21 PM IST
சென்னை: சென்னை அருகே கூடுவாஞ்சேரியில் காரும், பைக்கும் நேருக்கு நேர் மோதிய கோர விபத்தில் இரு கல்லூரி மாணவிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை வேளச்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் (24). இவர் தனது நண்பர்களுடன் காரில் புதுச்சேரிக்கு சென்றுவிட்டு, இன்று மீண்டும் சென்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார். கார், கூடுவாஞ்சேரி பகுதியை கடந்த போது, எதிர்திசையில் இருசக்கர வாகனம் ஒன்று வந்துள்ளது.
இதில், இருசக்கர வாகனம் மீது கார் மோதியதில் அதில் வந்த 2 பெண்கள் பல அடி தூரத்துக்கு தூக்கி வீசப்பட்டனர். இதை பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக வந்து, அவர்களை மீட்க முயன்றனர். ஆனால், பலத்த காயமடைந்த இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு வந்த தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையில், அவர்கள் அலிஷா நிலோஃபர் (19), ராஜாத்தி (19) என்பதும், இருவரும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பொத்தேரி அருகே உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் பயின்று வந்ததும் தெரியவந்தது.
இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், காரை ஓட்டி வந்த சதீஷ்குமாரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்டமாக, இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இரு மாணவிகளும் எதிர்திசையில் பயணித்ததே விபத்துக்கு காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அவர்கள் தலைக்கவசம் அணிந்திருந்தால் உயிர் தப்பியிருக்கக் கூடும் எனவும் போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது ஒருபுறம் இருக்க, ஊரப்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி பகுதிகளில் இருந்து காட்டாங்கொளத்தூர், பொத்தேரி, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு நீண்டதூரம் சென்று யூ-டர்ன் அடித்து திரும்ப வேண்டியுள்ளது.
இதற்கு சிரமப்பட்டு பலரும் எதிர்திசையில் பயணிக்கும் சூழல் அங்கு காணப்படுகிறது. இதனால் பல விபத்துகளும் நேரிட்டு வருகின்றன. எனவே, ஊரப்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து மறுமார்க்க சாலைக்கு செல்ல ஏதுவாக வழிகளை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.