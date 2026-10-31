பேரணாம்பட்டில் மாயமான பிளஸ் 1 மாணவிகள் சென்னையில் மீட்பு - செல்போனை வைத்து மடக்கிய போலீஸ்
லிவாஸ்ரீயும் அன்றைய தினம் பள்ளிக்கு வரவில்லை என்றும், இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திடமிருந்து ஏற்கனவே செல்போன் மூலம் தகவல் வந்ததாகவும் அவரது தாயார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 3:16 PM IST
வேலூர்: அரசுப் பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வரும் இரு மாணவிகள் மாயமான நிலையில், அவர்கள் இருவரையும் சென்னையில் வைத்து காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம், பேரணாம்பட்டு அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வரும் இரண்டு மாணவிகள், நேற்று (அக்டோபர் 30) மாலை பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதில் ஒரு மாணவியின் பெற்றோர் அவருடன் பயிலும் சின்னவரிக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மற்றொரு மாணவியின் வீட்டை செல்போன் மூலம் தொடர்புகொண்டு விசாரித்துள்ளனர். அப்போது, அவரும் அன்றைய தினம் பள்ளிக்கு வரவில்லை என்றும், இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திடமிருந்து ஏற்கனவே செல்போன் மூலம் தகவல் வந்ததாகவும் அம்மாணவியின் தாயார் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தனது மகள் வீட்டில் இருந்த செல்போனை எடுத்துச் சென்றதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இதன்பின்னரே இரண்டு மாணவிகள் ஒரே நேரத்தில் மாயமான அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல் தெரியவந்ததுள்ளது. இதனால் உறைந்துபோன இரு மாணவிகளின் பெற்றோர்களும், பல்வேறு இடங்களில் தேடியிருக்கின்றனர். இருப்பினும், அவர்களைப் பற்றிய எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
எனவே, மாணவிகள் காணாமல் போனது தொடர்பாக பேரணாம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், மாணவிகளில் ஒருவர் எடுத்துச் சென்றதாகக் கூறப்படும் செல்போனின் பதிவுகள் மற்றும் அதுதொடர்பான தகவல்களை ஆய்வு செய்து, மாணவிகள் எங்கு சென்றனர் என்பதை காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஆராய்ந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று காணாமல் போன அரசு பள்ளி மாணவிகள் இருவரும் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் பகுதியில் இருந்து மீட்கப்பட்டதாக சென்னை காவல்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. கீழ்பாக்கம் அருகே அவர்கள் இருவரும் நின்றிருந்தநிலையில், சென்னை போலீசார் அவர்களை மீட்டுள்ளனர்.
மேலும், மீட்கப்பட்ட இரண்டு மாணவிகளிடமும் சென்னை போலீசார் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அத்துடன், இந்த மாணவிகளை மீட்க பேரணாம்பட்டு போலீசார் தற்போது சென்னைக்கு விரைந்துள்ளனர்.
மாயமான மாணவிகளை தங்களின் துரித நடவடிக்கை மூலம் உடனடியாக கண்டுபிடித்து தந்த காவல்துறையினருக்கு பெற்றோர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.