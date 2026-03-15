நாவலூர் குடியிருப்பில் சிலிண்டர் வெடித்ததில் 2 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு- 7 பேர் தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதி

சத்தம் கேட்டு அருகில் உள்ளவர்கள் ஓடிவந்து பார்த்தபோது மூன்று வீடுகளும் இடிந்து விழுந்துள்ளதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். வீடுகளில் இருந்த பொருட்கள் உடைந்து சேதம் அடைந்து கிடந்தன.

கியாஸ் சிலிண்டர் விபத்த நிகழ்ந்த வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 15, 2026 at 3:14 PM IST

செங்கல்பட்டு: சென்னையை அடுத்த நாவலூரில் சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் 2 குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 7 பேர் தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையை அடுத்த நாவலூர் சாமூண்டீஸ்வரர் நகர் 3-வது தெருவில் அடுத்தடுத்து 3 வீடுகள் உள்ளன. அந்த வீடுகளில் இன்று காலை சுமார் 7:40 மணியளவில் பலத்த வெடிச்சத்தம் போல் கேட்டது. சத்தம் கேட்டு அருகில் உள்ளவர்கள் ஓடி வந்து பார்த்தபோது மூன்று வீடுகளும் இடிந்து விழுந்துள்ளதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். வீடுகளில் இருந்த பொருட்கள் உடைந்து சேதம் அடைந்து கிடந்தன. அருகில் சென்று பார்த்தபோது, சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.

இந்த விபத்தில், சஞ்சய் குமார் - சோனியா தம்பதியின் ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தையும், 4 வயது பெண் குழந்தையும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். அந்த வீட்டுக்குள் இடிபாடிகளில் பலர் சிக்கி இருப்பதை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர்,காவல் நிலையத்திற்கும் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கும் தகவல் கொடுத்தனர்.

இதையடுத்து அங்கு வந்த தாழம்பூர் காவல் நிலைய போலீசா், தீயணைப்பு வீரர்கள் உதவியுடன், இடிபாடுகளில் சிக்கி, தீயக்காயங்களுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த சிறுவன் உள்பட 7 பேரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த விபத்தில் 7 வயது சிறுவன் பிரதீப், அவரது தாய் செல்வி(40), தந்தை வைரமுத்து(45), சஞ்சீவ் குமார்(27), சோனியா(25), முருகன்(45), சித்ரா(55) ஆகிய 7 பேரும் அரசு மற்றும் தனியாக் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறனர். இந்த விபத்து குறித்து தாழம்பூர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

