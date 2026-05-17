தவெக பெண் தொண்டர்கள் குறித்த சர்ச்சை பேச்சு; அப்துல் கலாமின் முன்னாள் ஆலோசகர் பொன்ராஜ் மீது இரு வழக்குகள் பதிவு

தவெக பெண் தொண்டர்கள் குறித்து பொன்ராஜ் யூடியூப்பில் பேசிய சில கருத்துகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

பொன்ராஜ் - கோப்புப்படம்
Published : May 17, 2026 at 9:31 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண் நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக ஆபாசமாக பேசியதாக 'அப்துல் கலாம் விஷன் இந்தியா மூவ்மெண்ட்' நிர்வாகி பொன்ராஜ் வெள்ளைசாமி மீது இரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

முன்னாள் குடியரசு தலைவர் அப்துல் கலாமின் ஆலோசகராக இருந்தவரான பொன்ராஜ் வெள்ளைச்சாமி, 'அப்துல் கலாம் விஷன் இந்தியா மூவ்மெண்ட்' என்னும் அமைப்பை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்குப்பதிவுக்கு முன்பாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்தபோது, தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெண் தொண்டர்கள் பற்றி பொன்ராஜ் பேசியது பெரும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியது.

அவரது பேச்சுக்கள் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகிய நிலையில் அவை இணையதளத்தில் வைரலாக பரவியது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், தற்போதைய தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய், பொன்ராஜ் வெள்ளைச்சாமி மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், அவருக்கு கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டதுடன், சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக சென்று புகாரும் அளித்திருந்தார்.

அந்த புகாரை பெற்றுக்கொண்ட சட்டம் - ஒழுங்கு கூடுதல் டிஜிபி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார். அந்த புகாரின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பில் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது.

ஆனால், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததால் பொன்ராஜ் மீது விஜய் அளித்த புகாரின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருந்தது.

தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைத்து உள்ள நிலையில், இந்த புகாரின் அடிப்படையில், பொன்ராஜ் வெள்ளைச்சாமி மீது இரு வேறு இடங்களில் இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னை காவல்துறை சைபர் கிரைம் பிரிவில் ஒரு வழக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் கடலூர் மாவட்டம் புதுநகர் காவல் நிலையத்திலும் பொன்ராஜ் மீது மற்றொரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண் தொண்டர்களை ஆபாசமாக பேசியதாக இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பொன்ராஜ் மீது இரு இடங்களில் இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இதுகுறித்து சட்ட ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

