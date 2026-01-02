பட்டாசு கருந்திரி தயாரித்தபோது விபத்து - அசாமை சேர்ந்த 2 சிறுவர்கள் உயிரிழப்பு
முதற்கட்ட விசாரணையில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு சட்டவிரோதமாக பட்டாசு கருந்தரி தயாரித்தது தெரிய வந்தது.
Published : January 2, 2026 at 10:47 PM IST
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே பட்டாசு கருந்திரி தயாரித்தபோது ஏற்பட்ட விபத்தில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 2 சிறுவர்கள் உயிரிழந்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருகே சிறுகுளம் - கே.மேட்டுப்பட்டி செல்லும் சாலையில் விவசாய தோட்டம் உள்ளது. இந்த தோட்டம் நத்தத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த சரவணன் (45) என்பவருக்கு சொந்தமானது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள குடியிருப்பில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இவர்கள் அங்குள்ள அறையில் பட்டாசுக்கு தேவையான கருந்திரியை இயந்திரம் மூலம் சட்டவிரோதமாக தயாரித்து வந்தாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று வழக்கம்போல் இயந்திரம் மூலம் கருந்திரி தயாரித்து கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக உராய்வு ஏற்பட்டு தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த தீ விபத்தில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஷபிகுல் அலி (13), செய்யது உசைன் (14) ஆகிய 2 சிறுவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சக ஊழியர்கள் உடனடியாக போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
தகவலறிந்து அப்பையநாயக்கன்பட்டி காவல் நிலைய போலீசார் மற்றும் சாத்தூர் தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, உயிரிழந்த 2 சிறுவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், சம்பவ இடத்துக்கு விருதுநகர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் கண்ணன் நேரில் வருகை தந்து தீவிர விசாரணை நடத்தினார். முதற்கட்ட விசாரணையில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு சட்டவிரோதமாக பட்டாசு கருந்தரி தயாரித்தது தெரிய வந்தது. எனவே, இதுகுறித்து அப்பையநாயக்கன்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து இவ்விவகாரத்தில் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது? குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் உள்பட சட்டவிதிமீறல்கள் நடந்துள்ளதா? என்பது குறித்தும் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
பட்டாசு ஆலைகளில் நடைபெறக்கூடிய இத்தகைய விபத்தை தடுக்கும் வகையில், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தொடர்ந்து ஆய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், சட்ட விரோதமாக ஷெட்டுகள் அமைத்து ஆங்காங்கே பட்டாசுகள் தயாரிப்பது, பட்டாசு தயாரிப்புக்கு தேவையான மூலப்பொருள்கள் தயாரிப்பது உள்ளிட்ட பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் இதை தடுப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுபோன்ற விபத்துக்களால் அப்பாவி தொழிலாளர்களின் உயிர் பலி ஏற்படுவதை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பட்டாசு தொழிற்சங்கத்தினர் தொடர்ந்து தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.