ரயில் நிலையங்களில் இப்படியெல்லாம் மோசடியா? வடமாநில இளைஞர்களின் 'டிக்கெட் புக்கிங்' கான்செப்ட்!
கைதான இருவரிடமிருந்து சுமார் 18 செல்போன்களை பறிமுதல் செய்துள்ள போலீசார், மேற்கொண்டு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 23, 2025 at 7:01 PM IST
சென்னை: ரயில் டிக்கெட் புக் செய்து தருவதாக வடமாநில பயணிகளிடம் UPI பாஸ்வேர்ட் பெற்று பணம் மற்றும் செல்போன் மோசடியில் ஈடுபட்ட வடமாநில இளைஞர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னையில் தங்கி பணிபுரிந்து வரும் வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் தீபாவளி பண்டிகைக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்காக கடந்த 10 ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் இருந்து ரயில்கள் மூலம் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்றனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த 13 ஆம் தேதி தனது சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்காக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பீர்பால் என்பவர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் படுத்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு சென்ற இருவர் நாங்கள் ரயில் டிக்கெட்டை உடனடியாக புக் செய்து தருகிறோம் எனக் கூறியுள்ளனர்.
இதனை நம்பிய பீர்பால், எனக்கும் விரைவாக ரயில் டிக்கெட் புக் செய்து தருமாறு கேட்டுள்ளார். இதையடுத்து இருவரும் பீர்பாலை சேத்துப்பட்டு வரை அழைத்து வந்துள்ளனர்.
பின்னர் டிக்கெட் புக் செய்து தருவதாக கூறி பீர்பாலிடம் இருந்து செல்போனையும், யுபிஐ (UPI) பாஸ்வேர்டையும் பெற்று ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வது போல செல்போனை திருடிச் சென்றுள்ளனர். அதன் பின்னர் பீர்பாலின் செல்போனில் UPI மூலம் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்த பணத்தை தங்களது வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றிக் கொண்டுள்ளனர்.
இது குறித்து பீர்பால் சேத்துப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், கீழ்பாக்கம் துணை ஆணையர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். ரயில் நிலையம் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து மோசடியில் ஈடுபட்ட நபர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும், பீர்பால் செல்போன் எண்ணை வைத்து டிராக் செய்து மோசடி நபர்களை தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், எழும்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே வைத்து இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இதையடுத்து இருவரையும் சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், அவர்கள் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் ராவ் (24), தினேஷ்குமார் முகியா (21) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் இதுவரை 20-க்கும் மேற்பட்ட வடமாநில நபர்களை குறி வைத்து ரயில் டிக்கெட் புக் செய்து தருவதாக கூறி அவர்களிடமிருந்து யுபிஐ பாஸ்வேர்ட் மூலம் பல லட்ச ரூபாய் வங்கி கணக்கில் இருந்த பணத்தையும் திருடிக் கொண்டு சொகுசு வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிய வந்தது.
அது மட்டுமின்றி, இவர்கள் இருவரும் அன்று இரவே சென்னையிலிருந்து ரயில் மூலம் ஆந்திரா சென்று அங்கு ரயில் நிலையங்களில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நபர்களிடமிருந்து செல்போன்களை திருடிக் கொண்டு மீண்டும் சென்னை வந்ததும் தெரிய வந்தது. மேலும், இருவரிடமிருந்து சுமார் 18 செல்போன்களை பறிமுதல் செய்துள்ள போலீசார், கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.