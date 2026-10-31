3 வயது பெண் குழந்தையை கடித்து காயப்படுத்திய கொடூரம் - தாய் உட்பட இருவர் போக்சோவில் கைது
திருவிடைமருதூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : October 31, 2026 at 8:58 AM IST
கும்பகோணம்: 3 வயது பெண் குழந்தையை கடித்து காயப்படுத்திய நபர் மற்றும் குழந்தையின் தாயை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் திருவிடைமருதூர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
கும்பகோணம் அருகே உள்ள நாச்சியார்கோவில் பகுதியில் வசிப்பவர் அன்பழகன். இவரது மனைவி அட்சயா (வயது 24). இவர்களுக்கு மூன்று வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. அன்பழகன் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மனைவி அட்சயா, யோகராஜ் என்பவர் நடத்தி வந்த சுய உதவி குழுவில் பணியாற்றி வந்ததாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில், அட்சயா மற்றும் யோகராஜ் இருவருக்கும் நாளடைவில் நெருக்கம் அதிகமாகி, இருவரும் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அட்சயாவின் வீட்டிற்கு யோகராஜ் அடிக்கடி வந்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது. வரும்போதெல்லாம் அட்சயாவின் வீட்டில் இருந்த அவரது மூன்று வயது பெண் குழந்தையை கொஞ்சுவது போல், உடல் முழுவதும் ரத்த காயங்கள் ஏற்படும் அளவிற்கு யோகராஜ் கடித்து வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் பெண் குழந்தையின் உடல் முழுவதும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அறிந்த அட்சயாவின் கணவன் அன்பழகனின் உறவினர்கள், அட்சயாவிடம் குழந்தையின் உடலில் ரத்த காயங்கள் இருப்பது குறித்து விசாரித்துள்ளனர். ஆனால், அட்சயா காயம் குறித்து சரியான பதில் எதுவும் கூறாததால், சந்தேகம் அடைந்த உறவினர்கள் மூன்று வயது பெண் குழந்தையை திருவிடைமருதூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் காண்பித்து புகார் அளித்தனர்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் குழந்தைக்கு ரத்த காயம் ஏற்படும் அளவிற்கு கடித்து வைத்தது அட்சயாவின் ஆண் நண்பரான யோகராஜ் தான் என்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து யோஜராஜ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
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மேலும், இந்த சம்பவத்திற்கு உடந்தையாக இருந்த 3 வயது பெண் குழந்தையின் தாய் அட்சயாவையும், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும், நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜர்படுத்திய, திருவிடைமருதூர் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இருவரையும் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.