ஜிஎஸ்டி அலுவலர்கள் போல் நடித்து ஒன்றரை கிலோ தங்கம் திருட்டு: கொரியர் ஊழியர் உட்பட இருவர் கைது

தங்க நகைகள் அடங்கிய பார்சல்களை ராஜஸ்தான் கொண்டு சென்று தலைமறைவாகிய குற்றவாளிகளை கிண்டி போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 23, 2026 at 8:45 AM IST

2 Min Read
சென்னை: ஜிஎஸ்டி அலுவலர்கள் போல் நடித்து ஒன்றரை கிலோ தங்க நகை பார்சல்களை திருடிச்சென்ற வழக்கில் தனியார் கொரியர் நிறுவன ஊழியர் உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை சௌகார்பேட்டை பெரியநாயக்கன் தெருவில் ராவல்சிங் (வயது 30) என்பவர் தனியார் கொரியர் நிறுவனம் வைத்து நடத்தி வருகிறார். கடந்த 6ஆம் தேதி காலை மீனம்பாக்கம் விமான நிலைய கார்கோவில் இவரது கொரியர் நிறுவனத்திற்கு பார்சல் ஒன்று வந்துள்ளது.

இதையடுத்து ராவல்சிங், அவரது கொரியர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வரும் கோவாராம் மற்றும் அவரது நிறுவனத்திற்கு அருகாமையில் செயல்பட்டு வரும் மற்றொரு கொரியர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வரும் ஜிதேந்தர் குமார் ஆகிய இருவரையும் விமான நிலையம் சென்று குறிப்பிட்ட பார்சலை பெற்று வருமாறு அனுப்பி வைத்துள்ளார். மேலும் அந்த பார்சலில் சுமார் ஒன்றரை கிலோ எடை கொண்ட தங்க நகைகள் வந்திருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் பார்சலை பெற்றுவர சென்ற அவர்கள் வெகு நேரமாகியும் கொரியர் நிறுவனத்திற்கு திரும்பி வரவில்லை. மேலும் அவர்களது செல்போன்களை தொடர்புகொண்ட போது ஸ்விட்ச் ஆப் என வந்துள்ளது. இதையடுத்து சிறிது நேரத்தில் கோவாராம் என்பவர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவரின் செல்போனிலிருந்து ராவல்சிங்கை தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.

அவரிடம், தாங்கள் இருவரும் பார்சலை எடுத்துக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வரும் வழியில் கிண்டி மேம்பாலம் அருகே 2 நபர்கள் தங்களை வழிமறித்து செங்கல்பட்டு GST அலுவலக அதிகாரிகள் எனக்கூறி தங்களது பார்சல்களையும், செல்போன்களையும் வாங்கிக்கொண்டு, இருவரையும் ஆட்டோவில் அழைத்துச்சென்று பெருங்களத்தூர் அருகே இறக்கிவிட்டு சென்றுவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: அதிகரிக்கும் வெயிலின் தாக்கம்: நீலகிரி வனப்பகுதியில் குடிநீர்த் தொட்டிகளை நிரப்பும் பணிகள் தீவிரம்

இதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ராவல்சிங், கிண்டி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளரிடம் இச்சம்பவம் குறித்து புகாரளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து புலன் விசாரணையை மேற்கொண்டனர். மேலும் கோவாரம் மற்றும் ஜிதேந்தர் குமார் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துவந்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

கைதுசெய்யப்பட்ட குற்றவாளி
கைதுசெய்யப்பட்ட குற்றவாளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

விசாரணையில், ஜிதேந்தர் குமார் என்பவர் கோவாராமுக்கு தெரியாமல் கொரியர் நிறுவனத்திற்கு வரும் தங்க நகைகள் அடங்கிய பார்சல்களை அபகரிக்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டு, அவரது சொந்த ஊரான ராஜஸ்தானில் இருந்து நண்பர்களை சென்னைக்கு வரவழைத்துள்ளார். அவரது திட்டத்தின்படி சம்பவத்தன்று GST அலுவலக அதிகாரிகள் போல அவர்களை நடிக்கவைத்து பார்சல்களை எடுத்துச்சென்றது தெரியவந்தது.

மேலும் ஜிதேந்தர் குமாரின் நண்பர்கள் தங்க நகைகளுடன் சொந்த ஊரான ராஜஸ்தானுக்குச் சென்று தலைமறைவாகியதும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து 31 வயதான ஜிதேந்தர் குமார் மற்றும் அவரது நண்பர் தன்ராஜ் சர்மா (வயது 30) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து விசாரணைக்கு பின்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

தங்க நகைகள் அடங்கிய பார்சல்களை ராஜஸ்தான் கொண்டு சென்று தலைமறைவாகிய குற்றவாளிகளை கைதுசெய்ய கிண்டி போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.

THEFT ACTING AS GST OFFICIALS
GOLD THEFT BY COURIER EMPLOYEE
தங்கம் திருட்டு
கொரியர் ஊழியர் திருட்டு
GOLD THEFT

