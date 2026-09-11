கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே திருமண மண்டப உரிமையாளர் கொலை - 2 பேர் கைது
கொலைச் செய்யப்பட்ட கண்ணனுக்கும், கைதாகியுள்ள வெங்கட சுப்பிரமணியனுக்கும் இடையே பணப்பிரச்சினை தொடர்பாக நீண்ட காலமாக முன்விரோதம் இருந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 10:41 AM IST
திருநெல்வேலி: கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே திருமண மண்டப உரிமையாளர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகேயுள்ள கல்லிடைக்குறிச்சி அகத்தியர் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன் (வயது 52). இவருக்கு சொந்தமான திருமண மண்டபம் ஒன்று அம்பாசமுத்திரத்தில் இருக்கிறது.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 9) இரவு, கல்லிடைக்குறிச்சி குத்துக்கல் தெருவில் டியூஷனுக்கு சென்ற மகனை அழைத்து வருவதற்காக கண்ணன் சென்றுள்ளார். அப்போது, அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் கண்ணனை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த கண்ணன், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த கல்லிடைக்குறிச்சி காவல்துறையினர், கண்ணனின் சடலத்தைக் கைப்பற்றிப் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, அம்பாசமுத்திரம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கணேஷ் குமார் உள்ளிட்ட காவல் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்தனர்.
இதனையடுத்து இக்கொலை சம்பவம் குறித்து கல்லிடைக்குறிச்சி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து, கொலையில் ஈடுபட்ட நபர்கள் குறித்து விசாரணையை தொடங்கினர். மேலும் இந்த கொலையானது சொத்து தகராறால் நிகழ்ந்ததா? அல்லது கொலைக்கு முன் விரோதம் காரணமா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் இருசக்கர வாகனங்களில் கண்ணனை பின் தொடர்ந்து சென்று வெட்டிக் கொலை செய்ததாகவும், அவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
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இந்நிலையில், இந்த கொலை வழக்கில் வெங்கடேஷ் (எ) வெங்கட சுப்பிரமணியன் மற்றும் சூர்யா இசக்கி ஆகிய இருவரை கைது செய்திருப்பதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை நேற்று (செப்.10) தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கொலைச் செய்யப்பட்ட கண்ணனுக்கும், கைதாகியுள்ள வெங்கட சுப்பிரமணியனுக்கும் இடையே பணப் பிரச்சினை தொடர்பாக நீண்ட காலமாக முன்விரோதம் இருந்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்திருப்பதாக காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
கொலையில் 3 பேர் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் நிலையில் தற்போது இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். தலைமறைவாக உள்ள மற்றொரு நபரையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.