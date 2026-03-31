போதை மாத்திரை கடத்தல்: 8 பேர் அதிரடி கைது
கைதான கும்பல், வெளி மாநிலத்தில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை கடத்திவந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் விற்பனை செய்து வந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
Published : March 31, 2026 at 6:47 PM IST
திருப்பத்தூர்: வெளிமாநிலத்தில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்து, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விற்பனை செய்த 2 இளைஞர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
வெளிமாநிலத்தில் இருந்து போதை மாத்திரைகள் கடத்தி வரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுவதாக வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க்கிற்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அவருடைய உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை போலீசார் ரயில் நிலையங்களில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இதனிடையே, புனேவில் இருந்து வந்த கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் போதை மாத்திரைகளுடன் 6 பேர் கொண்ட கும்பல் இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, விரைந்து சென்ற தனிப்படை போலீசார், காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கோவைக்கு செல்ல இருந்தவர்களை பின்தொடர்ந்து, வாணியம்பாடி அருகே சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில் அவர்கள் கோவையை சேர்ந்த பிரசாந்த் (22), பிரதாப் (20), ஹாரிஸ் (20), அஸ்வின் (21), ஆகாஷ் (22), பிரசாந்த் (22) எனத் தெரிய வந்தது. அவர்கள், வெளி மாநிலத்தில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்து, கல்லூரி மாணவர்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும் விற்பனை செய்து வந்தது தெரிய வந்தது. அவர்களிடம் இருந்து 1,300-க்கும் மேற்பட்ட போதை மாத்திரைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக, வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தில் 6 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், கைதானவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், போதை மாத்திரை விற்பனை கும்பலுடன் தொடர்புடைய கோவையைச் சேர்ந்த நாகராஜ் (24), திலீபன் (22) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 500 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கைதான இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.