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ஆங்கில மருத்துவம் படிக்காமல் சிகிச்சை அளித்த இருவர் கைது

2 போலி மருத்துவர்களின் கிளினிக்குகளுக்கு கிராம நிர்வாக அலுவலர் உதவியுடன் மருத்துவக் குழுவினர் சீல் வைத்தனர்.

கைதான போலி மருத்துவர்கள் சந்தோஷ், இளங்கோ
கைதான போலி மருத்துவர்கள் சந்தோஷ், இளங்கோ (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 10:42 PM IST

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திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் அருகே முறையாக ஆங்கில மருத்துவ படிப்பை படிக்காமல் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வந்த 2 பேர் கையும் களவுமாக பிடிபட்டனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கொட்டாவூர், பேராம்பட்டு ஆகிய கிராமங்களில், 2 பேர் மருத்துவ படிப்பை முறையாக படிக்காமல் ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வருவதாக மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குனர் ஞானமீனாட்சிக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

அவருடைய உத்தரவின்பேரில், திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் சிவகுமார் தலைமையிலான குழுவினர், கொட்டாவூர் சென்று சோதனை மேற்கொண்டனர்.

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அப்போது அங்கு இளங்கோ (68) என்பவர் பி.எஸ்சி. நர்சிங் படிப்பு மட்டும் முடித்துவிட்டு, ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வந்தது தெரியவந்தது. அவருடைய கிளினிக்கில் சோதனை செய்தபோது ஆங்கில மருந்துகள் இருந்ததும் தெரியவந்தது.

2 போலி மருத்துவர்கள் கைது (ETV Bharat Tamilnadu)

இதையறிந்து அங்கு சென்ற செய்தியாளர்கள், அவரை வீடியோ எடுத்தபோது, "என்னை வீடியோ எடுத்து போடுங்க. நான் பிரபலம் ஆகிறேன்" என்று கூறினார். அதுமட்டுமன்றி, தனக்கு கிருஷ்ணர் தண்டனை கொடுத்து விட்டார் என்றும், அதனால் இன்று தாம் தண்டனை அனுபவிப்பதாகவும் அவர் தத்துவம் பேசினார். பின்னர், அவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மருத்துவம் பார்த்து வந்த வீட்டிற்கு கிராம நிர்வாக அலுவலர் உதவியுடன் சீல் வைக்கப்பட்டது.

அதேபோல பேராம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ்(36) என்பவர் டிப்ளமோ நர்சிங் படித்துவிட்டு ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வந்தார். அவருடைய கிளினிக்குக்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, திருப்பத்தூர் கிராமிய போலீசார் உதவியுடன் இருவரையும் மருத்துவக் குழுவினர் காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

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இந்த சோதனையின்போது மாவட்ட மருந்தக ஆய்வாளர் சுரேஷ்குமார், அரசு மருந்து ஆளுநர்கள் குரு ராகவேந்திரன், கார்த்திக் ஆகியோர் இருந்தனர். முறையான மருத்துவப் படிப்பை படிக்காமல் ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வந்த இருவர் கைதான சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

போலி மருத்துவர்கள் கைது
FAKE DOCTORS ARREST
ALLOPATHIC MEDICAL PRACTICE
HEALTH DEPARTMENT
TWO FAKE DOCTORS ARREST

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