கோவையில் கொல்கத்தா இளைஞர் கொலை - ஊர்க்காவல் படை வீரர் உட்பட இருவர் கைது
கைதான இருவர் மீதும் கொலை உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : December 31, 2025 at 11:03 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சாலையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்த வடமாநில இளைஞரை கொலை செய்த வழக்கில் ஊர்க்காவல் படை வீரர் உட்பட இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்தவர் 23 வயது இளைஞர் சுராஜ். இவர் கோவை கரும்புக்கடை பகுதியில் உள்ள ஒரு சைனீஸ் உணவகத்தில் மாஸ்டராக வேலை பார்த்து வந்தார். நேற்று இரவு (டிச.30) வேலை முடிந்து புல்லுக்காடு பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்பொழுது அவ்வழியாக வந்த கரும்புக்கடை பகுதியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் பாசித் மற்றும் அவரது நண்பர் பிரகாஷ் ஆகியோர் சுராஜை வழிமறித்து உள்ளனர். பாசித் ஊர்க்காவல் படையில் பணியாற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
சுராஜை வழிமறித்த அவர்கள், ''நீ வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவன் தானே, இங்கே வந்து எங்களிடம் பேசுகிறாயா?'' எனக் கேட்டு தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, அவரை கீழே தள்ளி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதில் நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்த சுராஜ் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்து மயக்கம் அடைந்தார். அக்கம், பக்கத்தினர் இதனைக் கண்டு பி1 பெரிய கடை வீதி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சுராஜை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் சுராஜ் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதனை அடுத்து பாசித் மற்றும் பிரகாஷ் இருவரையும் பிடித்து விசாரித்த போலீசார், அவர்கள் மீது கொலை உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
அண்மையில் திருத்தணி அருகே வடமாநில இளைஞர் நான்கு சிறுவர்களால் கத்தியால் வெட்டப்பட்டு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. அதே போல, கோவையில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு டீ கடையில் வடமாநில இளைஞர்கள் கத்தியால் குத்தி தாக்கப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி மக்கள் மத்தியில் இருந்து இன்னும் நீங்காத சூழலில், கோவை அருகே சாலையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்த வடமாநில இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் மேற்கொண்டு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.