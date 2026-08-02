எரிந்த நிலையில் பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் தந்தை, மகன் கைது
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பழனிமுத்துவுக்கும், சங்கீதாவுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்து வந்ததும் காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : August 2, 2026 at 8:51 PM IST
கோயம்புத்தூர்: அடையாளம் தெரியாத பெண் ஒருவரின் உடல் முழுவதும் எரிந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய இரண்டு பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சென்றாம்பாளையம் பிரிவு அருகே தனியார் நிறுவனம் அருகே உள்ள வெற்றிடத்தில் கடந்த ஜூலை 31- ஆம் தேதி அன்று அடையாளம் தெரியாத பெண் ஒருவரின் உடல் முழுவதும் எரிந்த நிலையில் கிடப்பதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. தகவலின் பேரில் கிணத்துக்கடவு காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துச் சென்று உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, கிணத்துக்கடவு காவல் நிலைய குற்ற எண் 224/2026-ல் 194 BNSS-ன் கீழ் சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர். இவ்வழக்கை விரைந்து விசாரணை செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் பொருட்டு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் கே.ரெட்டியின் உத்தரவின்பேரில், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் விவேகானந்தனின் மேற்பார்வையிலும், பேரூர் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் சுரேஷின் தலைமையிலும், காவல் ஆய்வாளர்கள் வடிவேல்குமார், ராஜேந்திரபிரசாத், செல்வன், சந்திரமோகன் ஆகியோர் தலைமையில் நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள 120- க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகளை தனிப்படையினர் ஆய்வு செய்ததுடன், பல்வேறு பெட்ரோல் நிலையங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய இடங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
ஆய்வின்போது, சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதிக்கு ஜூலை 27- ஆம் தேதி அன்று இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரின் சிசிடிவி காட்சிகள் கிடைத்தன. அந்த வாகனத்தின் பயணத்தை தொடர்ந்து பல்வேறு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் ஆய்வு செய்ததில், அந்த வாகனம் பொள்ளாச்சியிலிருந்து வந்தது கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவான நபரின் புகைப்படத்தை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், அவர் அருகிலுள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருவதாக தகவல் கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், அந்த நபர் பொள்ளாச்சியைச் சேர்ந்த பழனிமுத்து (வயது 35) என்பதும், எரிந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட பெண் ஜமீன் கோட்டாம்பட்டியைச் சேர்ந்த சங்கீதா (வயது 30) என்பதும் தெரிய வந்தது.
விசாரணையில் பழனிமுத்துவுக்கும், சங்கீதாவுக்கும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்து வந்ததும், கடந்த ஆறு மாதங்களாக சங்கீதா மற்றொருவருடன் தொடர்பில் இருந்ததாக சந்தேகித்த பழனிமுத்து இதுகுறித்து தட்டிக்கேட்டதில் இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதும் தெரிய வந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜூலை 27- ஆம் தேதி இரவு கிணத்துக்கடவில் உள்ள தனது வாடகை வீட்டில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின்போது, பழனிமுத்து கத்தியால் சங்கீதாவை குத்தி கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
கொலைக்குப் பின்னர், தனது தந்தை குருநாதனை (வயது 60) உதவிக்கு அழைத்து, சங்கீதாவின் உடலை போர்வையில் சுற்றி இருசக்கர வாகனத்தில் எடுத்துச் சென்று, சென்றாம்பாளையம் பிரிவு அருகே உள்ள காட்டுப்பகுதியில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து எரித்து சான்றுகளை அழிக்க முயன்றதும் விசாரணையில் உறுதியானது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சந்தேக மரணம் வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டு குருநாதன், பழனிமுத்து ஆகியோர் கைது செய்யப்ப்டடு, நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. குற்றவாளிகளை மிகக் குறுகிய காலத்தில் அறிவியல் பூர்வமான விசாரணை, சிசிடிவி ஆய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களின் மூலம் கண்டறிந்து கைது செய்த தனிப்படை காவல்துறையினரை கோயம்புத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் கே.ரெட்டி பாராட்டியுள்ளார் என்று கோவை மாநகர காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.