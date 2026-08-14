அசந்து தூங்கிய மேலாளர் - 'அபேஸ்' ஆன ரூ.3 கோடி நகைகள்| வடமாநிலம் சென்று 2 கொள்ளையர்களை கைது செய்த போலீசார்
போலீஸார் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் அந்த வாட்சின் இருப்பிடத்தை கண்காணித்தனர். அப்போது அந்த வாட்சின் இருப்பிடம் திருச்சி-விருத்தாசலம் இடையே இருந்தது தெரிய வந்தது.
Published : August 14, 2026 at 7:01 PM IST
சென்னை: ரயிலில் தூங்கிய நகைக்கடை மேலாளரிடம் ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் திருடி, மேற்குவங்கம், பீகாருக்கு தப்பி ஓடிய இருவரை தாம்பரம் இருப்பு பாதை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்
சென்னை வேப்பேரியைச் சேர்ந்தவர் தீபக் சஞ்செட்டி (47). இவர் தியாகராய நகரில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையில் மேலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில் மதுரையில் உள்ள வாடிக்கையாளரை சந்திப்பதற்காக கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி தீபக் சஞ்செட்டி சென்றுள்ளார். அங்கு வாடிக்கையாளரை சந்தித்து விட்டு அதே நாள் இரவு மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் ரூ.3 கோடி தங்கம், வைரம் உள்ளிட்ட நகைகளுடன் புறப்பட்டுள்ளார்.
ரயிலின் ஏ.சி. பெட்டியில் பயணம் செய்த அவர், நகைகள், பொருட்கள் இருந்த பையை அருகில் வைத்து கொண்டு தூங்கியுள்ளார். ரயில் சென்று கொண்டிருந்த போது அசந்து தூங்கிய தீபக் சஞ்செட்டி, தாம்பரம் வந்தவுடன் எழுந்து பார்த்துள்ளார். அப்போது அருகில் வைத்திருந்த நகைகள் அடங்கிய பையை காணாமல் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
உடனே தாம்பரம் இருப்புப் பாதை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து கடந்த ஜூலை 24 ஆம் தேதி தாம்பரம் இருப்புப்பாதை போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
புகாரில் காணாமல் போன பையில் ஆப்பிள் ஸ்மார்ட் வாட்ச் உள்ளிட்ட பொருட்கள் இருந்ததாக தீபக் சஞ்செட்டி தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து போலீஸார் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் அந்த வாட்சின் இருப்பிடத்தை கண்காணித்தனர். அப்போது அந்த வாட்சின் இருப்பிடம் திருச்சி-விருத்தாசலம் இடையே இருந்தது தெரிய வந்தது.
இதனால் ரயில் திருச்சி - விருத்தாசலம் இடையே சென்று கொண்டிருந்த போது பை திருடப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீஸார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். இதையடுத்து தனிப்படை அமைத்து விசாரித்தனர். சம்பவத்தன்று அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்த பயணிகளின் விவரங்களையும் சேகரித்தனர். மேலும் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் தொடர்பான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள், செல்போன் அழைப்பு பதிவுகள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணையில் சிலர் மீது போலீஸாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
போலீசாரின் விசாரணை வளையத்தில் சிக்கிய மேற்குவங்க மாநிலம் சிலிகுரியை சேர்ந்த அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால் (வயது 64), அவரது கூட்டாளிகளான அசோக் குமார், ரஞ்சன்குமார் ஆகியோர் சம்பவத்தன்று அதே அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்தது தெரியவந்தது.
மேலும், அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வாலின் செல்போன் அழைப்புப் பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போது, சம்பவத்தன்று பீகார் மாநிலம் பாட்னாவை சேர்ந்த ராஜன் குமார் (வயது 34) உடன் அவர் அடிக்கடி பேசியது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து தனிப்படை போலீஸார் மேற்குவங்க மாநிலம் சிலிகுரி சென்றனர். அங்கு பதுங்கியிருந்த அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வாலை உள்ளூர் போலீஸ் உதவியுடன் கடந்த ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது நகையை கொள்ளையடித்ததை அவர் ஒப்புக் கொண்டார். இதனையடுத்து அவரை கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில், மற்றொரு தனிப்படை பீகார் மாநிலம் பாட்னாவுக்கு சென்று ராஜன் குமாரையும் கைது செய்தது. அவரிடமிருந்து ரூ.4 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்தனர்.
இருவரையும் அந்தந்த மாநில நீதிமன்றங்களில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், டிரான்சிட் வாரண்ட் பெற்று தாம்பரம் அழைத்து வந்தனர். தாம்பரம் இருப்புப்பாதை காவல் நிலையத்தில் வைத்து இருவரிடமும் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது சம்பவத்தன்று அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால், அசோக்குமார், ரஞ்சன்குமார் ஆகிய மூவரும் மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்ததும் தீபக் சஞ்செட்டி பயணம் செய்த பெட்டியிலேயே அவர்கள் இருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தீபக் சஞ்செட்டி தூங்கிய நேரத்தைப் பயன்படுத்தி அவரது பையை அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால் எடுத்துச் சென்றதாகவும், பின்னர் ரயிலின் கழிவறைக்கு அந்தப் பையை எடுத்துச் சென்று திறந்து பார்த்ததாகவும் அதில் இருந்த தங்கம், வைரம் உள்ளிட்ட நகைகளை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு, பை மற்றும் அதிலிருந்த செல்போன், ஆப்பிள் வாட்ச் உள்ளிட்ட பொருள்களை ஓடும் ரயிலில் இருந்து வெளியே வீசியதாகவும் விசாரணையில் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிய அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால், தனது கூட்டாளிகளுடன் சென்னைக்கு வந்துள்ளார். இதையடுத்து பாட்னாவில் இருந்த ராஜன் குமாரை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு சென்னைக்கு அழைத்துள்ளனர். ராஜன் குமார் விமானம் மூலம் சென்னை வந்ததும் பின்னர் ஜூலை 25 ஆம் தேதி சென்னை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சங்கமித்ரா ரயில் மூலம் அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால், ராஜன் குமார் உள்ளிட்ட நால்வரும் பாட்னா சென்றதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பாட்னா ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ஆகாஷ் ஹோட்டலில் இரண்டு அறைகளை எடுத்து தங்கிய அவர்கள் திருடப்பட்ட தங்கம், வைரம் உள்ளிட்ட நகைகளை தங்களுக்குள் பங்கு பிரித்துக் கொண்டதும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
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இதையடுத்து போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வாலிடம் இருந்து திருடப்பட்ட நகைகளில் ஒரு சில நகைகளை மீட்டுள்ளனர். அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வாலிடம் இருந்து இரு ஜோடி கம்மல், டாலர் செயின், 3 நெக்லஸ்கள், இரு ஜோடி வளையல் மற்றும் இரண்டு காப்புகள் என மொத்தம் 139.8 கிராம் உடைய 10 நகைகளை மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால் மீது பல்வேறு இருப்புப்பாதை காவல் நிலையங்களில் மட்டும் சுமார் 36 திருட்டு வழக்குகள் இருப்பதும், ரயிலில் பயணிகளின் உடைமைகளை நோட்டமிட்டு அவர்கள் தூங்கும் நேரத்தில் திருட்டில் ஈடுபட்டு வருவதும் தெரியவந்ததுள்ளது.
தொடர்ந்து அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ராஜன் குமார் ஆகிய இருவரையும் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அசோக்குமார், ரஞ்சன்குமார் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்ய தனிப்படை போலீஸார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
சிறையில் உள்ள அமர்நாத் ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ராஜன் குமாரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க தாம்பரம் இருப்புப் பாதை போலீசார் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். அவர்களிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையில் தான், மற்ற நகைகள் எங்கே என்பது தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.