ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம் என கூறி ரூ.92.45 லட்சம் மோசடி - 2 பேர் கைது
ஆன்லைன் டிரேடிங் மோசடிக்கு உடந்தையாக வங்கிக் கணக்குகளை கமிஷனுக்கு வழங்குவோர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.
Published : November 5, 2026 at 8:09 PM IST
சென்னை: ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம் என ஆசை காட்டி, போரூரைச் சேர்ந்த நபரிடம் ரூ.92.45 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில், வங்கிக் கணக்குகளை வெளிநாட்டு மோசடி கும்பலுக்கு வழங்கிய 2 பேரை ஆவடி காவல் ஆணையரக இணையவழி குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆவடி காவல் ஆணையரக எல்லைக்கு உட்பட்ட போரூர் சக்தி நகரைச் சேர்ந்த பாலாஜி என்பவர், ஆன்லைன் டிரேடிங் விளம்பரத்தைப் பார்த்து, அதில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என நம்பியுள்ளார். இதையடுத்து அவரை தொடர்பு கொண்ட மோசடி கும்பல், வங்கிக் கணக்குகளை அனுப்பி, அதில் பணம் அனுப்புமாறு கூறியுள்ளது.
அந்த கும்பல் கூறியபடி, அவர்கள் அனுப்பிய வங்கிக் கணக்குகளில் சிறிது சிறிதாக பல்வேறு தவணைகளில், மொத்தம் 92 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பாலாஜி அனுப்பியுள்ளார். சிறிது காலம் கழித்து முதலீடு செய்த பணத்தைத் திரும்பப் பெற முயற்சித்தபோது, பாலாஜியால் யாரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
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பல மாதங்களாகியும் பணம் கிடைக்காததால், தாம் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். பின்னர், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் உள்ள இணையவழி குற்றப்பிரிவில் அவர் புகார் அளித்தார்.
இதையடுத்து, ஆவடி காவல் ஆணையாளர் செந்தில்குமார் உத்தரவின்பேரில், இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் எஸ்.முத்துகுமாரி வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டார்.
விசாரணையில், வியாசர்பாடியில் மருத்துவப் பிரதிநிதியாகப் பணிபுரியும் பாலச்சந்தர் (25), த/பெ. ரவிக்குமார், ஏழுகிணறு பகுதியில் டிரேடிங் தொழில் செய்து வரும் அகமது தஹசின் (33), த/பெ. அலி உமர் தையார் ஆகிய இருவரும் மோசடிக்கு உடந்தையாகச் செயல்பட்டது தெரியவந்தது.
இவர்கள், கமிஷன் தொகைக்கு ஆசைப்பட்டு பிற நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகளைப் பெற்று, அவற்றை வெளிநாடுகளில் செயல்படும் ஆன்லைன் டிரேடிங் மோசடி கும்பலுக்கு வழங்கியுள்ளது தெரியவந்தது. இதன் மூலம் இணையவழி பண மோசடிக்கு அவர்கள் உடந்தையாக இருந்து கமிஷன் பெற்றதும் விசாரணையில் அம்பலமானது.
இதையடுத்து, இணையவழி குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் எஸ்.முத்துகுமாரி தலைமையிலான போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
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இந்நிலையில், ஆன்லைன் டிரேடிங் மோசடிக்கு உடந்தையாக வங்கிக் கணக்குகளை கமிஷனுக்கு வழங்குவோர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.