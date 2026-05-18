வங்கி பெண் ஊழியர் கொலையில் திருப்பம்; தகாத உறவை கைவிட மறுத்ததால் சகோதரரே கொலை செய்தது அம்பலம்
18 வயது இளைஞருடன் முத்துமாலை பழகி வந்ததால் உறவினர்கள் அவரை கண்டித்துள்ளனர்.
Published : May 18, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: நெல்லையில் வங்கி பெண் ஊழியர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் அதிரடி திருப்பமாக, தகாத உறவை கைவிட மறுத்ததால் அவருடைய சகோதரரே அவரை தீர்த்துக் கட்டியது அம்பலமாகி உள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், வல்லநாடு அருகே உள்ள சென்னல்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பெருமாள். இவரது மகள் முத்துமாலை (வயது 36). இவர், ஒரு வங்கியில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இவருக்கு திருமணமாகி 7 வயதில் ஒரு மகள் இருக்கிறார்.
கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, முத்துமாலை தற்போது தனது கணவரை பிரிந்து நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள தியாகராஜ நகரில் தனது மகளுடன் தனியாக வசித்து வந்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு, இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற முத்துமாலையை 2 பேர் வழிமறித்து அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து நெல்லை பெருமாள்புரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். விசாரணையில், முத்துமாலைக்கு முதல் கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, அவரை பிரிந்து இரண்டாவதாக ஆந்திராவை சேர்ந்த ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டதும், பின்னர் அவருடனும் தகராறு ஏற்பட்டு அவரை பிரிந்து தியாகராஜ நகரில் தனது மகளுடன் குடியேறியதும் தெரியவந்துள்ளது.
இதனிடையே, முத்துமாலை சென்னல்பட்டியில் உள்ள தனது சித்தி வீட்டிற்கு சென்றபோது, அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒரு 18 வயது இளைஞருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, அவருடைய நடத்தையில் சந்தேகம் அடைந்த உறவினர்கள், அவரைக் கண்டித்துள்ளனர். அந்த இளைஞருடன் பேசுவதை கைவிடுமாறு முத்துமாலையின் உடன்பிறந்த சகோதரரான பன்னீர்செல்வம் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
ஆனால், முத்துமாலை பழக்கத்தை கைவிடாததால் அவரைக் கொலை செயவதற்கு பன்னீர் செல்வம் முடிவெடுத்துள்ளார். எனவே தனது சித்தி மகனான நாங்குநேரி ஆழ்வாநேரியை சேர்ந்த இசக்கிப்பாண்டி(35) என்பவரின் திட்டமிடலில் தனது நண்பரான வாகைகுளத்தை சேர்ந்த சிவா(28) என்பவருடன் சேர்ந்து முத்துமாலையை பன்னீர்செல்வம் வெட்டிக்கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் சஞ்சய் தேஷ்முக் உத்தரவின்பேரில், துணை போலீஸ் கமிஷனர் விஜயகுமார் மேற்பார்வையில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து உறவினரான இசக்கிபாண்டியை நேற்று கைது செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து கொலை சம்பவத்தை நிகழ்த்திய முத்துமாலையின் சகோதரர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் சிவா ஆகியோரை போலீசார் இன்று அதிரடியாக கைது செய்தனர். தகாத உறவை கைவிட மறுத்ததால் பெண் தனது உடன் பிறந்த சகோதரராலேயே கொல்லப்பட்ட சம்பவம், பாளையங்கோட்டை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.