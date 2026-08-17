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பொள்ளாச்சி - வால்பாறை சாலையில் சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்து; 6 பேர் படுகாயம்

வால்பாறை சாலையில் எதிர் திசையில் வரும் வாகனங்களை அறிய அமைக்கப்பட்டிருந்த குவி கண்ணாடிகள் சேதமடைந்துள்ளதே விபத்துக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.

சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்து
சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 10:03 PM IST

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கோவை: பொள்ளாச்சி அருகே வால்பாறை மலை சாலையில் சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 12 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை, தமிழகத்தில் மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தளமாக உள்ளது. இங்கு தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் தினசரி நாட்களில் சுற்றுலா வந்து செல்கின்றனர்.

வால்பாறையை சுற்றியுள்ள நல்லமுடி, பூஞ்சோலை, சோலையார் அணை, சின்னக்கல்லார் நீர்வீழ்ச்சி, கவர்கல், தலைநார் வியூ பாயிண்ட், வெள்ளை விநாயகர் கோவில், கூலாங்கல் ஆறு போன்ற சுற்றுலா தலங்கள் சுற்றுலா பயணிகளின் விருப்பமான தளங்களாக உள்ளது.

தற்போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து உள்ளதால், வால்பாறையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் வால்பாறைக்கு, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் பகுதியில் இருந்து 20க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேனில் சுற்றுலா சென்றுவிட்டு ஊர் திரும்பிய போது, வால்பாறை மலை சாலையின் முதலாவது கொண்டை ஊசி வளைவில் எதிர்பாராத விதமாக வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர். தகவல் அறிந்து வந்த ஆழியார் போலீசார் மற்றும் வனத்துறையினர், அவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இதனால் வால்பாறை மலை சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கபட்டுள்ளது.

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கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கேரளா, மலப்புரம் பகுதியை சேர்ந்த இஸ்லாமிய பெண்கள் சுற்றுலா வந்தபோது, 9வது கொண்டை ஊசி வளைவில் வேன் விபத்துக்குள்ளாகி 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், அதே மாதத்தில் மீண்டும் ஒரு வேன் கவிழ்ந்து 9 பேர் படுகாயம் அடைந்த சம்பவம் என தொடர்ந்து விபத்துகள் நடப்பது சுற்றுலா பயணிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொண்டை ஊசி வளைவில் எதிர் திசை வாகனங்கள் வருவதை அறியும் வகையில் குவி கண்ணாடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள் கண்ணாடிகளை உடைத்து சேதப்படுத்தியதால், எதிர்புறம் வரும் வாகனங்கள் தெரியாததால்தான் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுவதாகவும், சுற்றுலா பயணிகள் நலன் கருதி விரைவாக நகராட்சி நிர்வாகம் புதிய கண்ணாடிகள் அமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

வால்பாறை
வேன் கவிழ்ந்து விபத்து
TOURIST VAN
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