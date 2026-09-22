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திமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்ததால் 12 குடும்பங்கள் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பு?

கட்சி மாறியவர்கள் மீது எந்த கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படவில்லை என திமுகவினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைஞாயிறு காவல் நிலையம்
தலைஞாயிறு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 1:39 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: காடந்தேத்தி பகுதியில் திமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்ததால் தங்களை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்ததாக 12 குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தலைஞாயிறு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட காடந்தேத்தி ஜீவா நகர், காலனி தெருவில் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட பட்டியல் சமூகத்தினரின் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இங்கு பெரும்பான்மையான குடும்பத்தினர் திமுகவில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இதில் 12 குடும்பத்தினர் மட்டும் அக் கட்சியில் இருந்து விலகி, தவெக மற்றும் பாஜகவில் இணைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் பெரும்பான்மையாக உள்ளவர்கள், கட்சி மாறிய 12 குடும்பத்தினரையும் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்துள்ளதாகவும், அவர்களின் வீடுகளின் சுப மற்றும் துக்க நிகழ்வுகளுக்கு வருவதில்லை என்றும் புகார் எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவிலும் தங்களை ஒதுக்கி வைத்ததாக கூறி தலைஞாயிறு காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 12 குடும்பத்தினர் புகார் அளித்தனர். இதனையடுத்து இரு தரப்பையும் அழைத்து கோட்டாட்சியர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில் எந்த முடிவும் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், தங்களை விலக்கி வைத்துவிட்டு விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு பணிகள் நடைபெறுவதாகக் கூறி 12 குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மீண்டும் தலைஞாயிறு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்டவரில் ஒருவர் கூறுகையில், “கட்சி மாறிய ஒரே காரணத்திற்காக எங்களை ஒதுக்கி வைத்துள்ளனர். ஏற்கனவே ஊருக்கு பொதுவாக நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டி விழாவிலும் எங்களை பங்கேற்க விடாமல் தடுத்தனர். தற்போது, விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு நிகழ்வுகளில் கூட எங்களை சேர்க்காமல் விழா நடத்துகின்றனர்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, கோயில் நிகழ்வுகளில் தங்களை அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும், தங்கள் மீதான கட்டுபாடுகளை நீக்க வேண்டும் எனவும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இது குறித்து திமுக நிர்வாகிகளிடம் விசாரித்த போது, கட்சி மாறியவர்கள் மீது எந்த கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படவில்லை எனவும், அவர்களை ஒதுக்கி வைக்கவில்லை எனவும் கூறினர்.

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மேலும், மாதந்தோறும் நடைபெறும் கிராம கூட்டத்தில் அவர்களே பங்கேற்கவில்லை. அதே போன்று கோயில் திருப்பணி கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் அவர்களே ஒதுங்கி கொண்டனர். கோயில் நிர்வாக குழுவில் அவர்கள் தரப்பில் 4 பேர் உள்ளனர். ஆனால், தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளால் கோயில் குடமுழுக்கை அவர்கள் தடுப்பதாக திமுக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

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