7-ஆம் வகுப்பு மாணவர் மீது தாக்குதல்: 4 மாணவர்கள் விடுதியில் இருந்து நீக்கம்!
ராமநாதபுரத்தில் அரசு சமூக நல விடுதியில் தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைத்து மாணவர்களும் விடுதியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 16, 2025 at 4:05 PM IST
ராமநாதபுரம்: 7-ஆம் வகுப்பு மாணவர் மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 4 மாணவர்கள் அரசு சமூக நல விடுதியில் விடுதியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சேதுபதி நகர் பகுதியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான அரசு சமூக நல விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், அனைத்து சமூகத்தைச் சேர்ந்த 50 மாணவர்கள் தங்கி படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த 10-ஆம் தேதி விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மதுரையை சேர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு மாணவன் ஒருவர், 12 ஆம் வகுப்பு மாணவரின் ரெக்கார்டு நோட்டை கிழித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர் தனது 2 நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஏழாம் வகுப்பு மாணவனை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த விடுதி காப்பாளர், கடந்த 11 ஆம் தேதி மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலரிடம் தகவல் தெரிவித்தார். தகவலின் அடிப்படையில் விடுதிக்கு வந்த மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலர்கள், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட4 மாணவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தினர்.
இதில், ரெக்கார்ட் நோட்டை கிழித்ததால் கோபத்தில் ஏழாம் வகுப்பு மாணவரை தாக்கியது உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆனால், தாக்குதலுக்கு உள்ளான மாணவர் பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், சமுதாய ரீதியாக பேசி தாக்கினார்களா? என விசாரணை நடத்தினர். இதில், சமூக ரீதியாக தாக்குதல் நடக்கவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, அனைத்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களையும் விடுதிக்கு வரவழைக்கப்பட்டு, மாணவர்களிடம் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்கிக்கொண்டு 4 மாணவர்களையும் விடுதியில் இருந்து நீக்கி விட்டனர்.
இந்நிலையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள அந்த வீடியோவில், 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள், 7 ஆம் வகுப்பு மாணவரிடம் ரெக்காட் நோட்டை ஏன் கிழித்தாய்? என்று கேட்டவாறே அடிக்கும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளது. மேலும், 7 ஆம் வகுப்பு மாணவன் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கும் நிலையில், மேலும் ஒரு மாணவன் சிறுவனை கன்னத்தில் அடிக்கும் காட்சியும் அதில் பதிவாகியுள்ளது.
இது தொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் தரப்பு மற்றும் சமூக நல விடுதி தரப்பில் காவல் நிலையத்தில் எந்த புகாரும் அளிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.