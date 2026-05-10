ஜெயலலிதாவின் தீவிர பக்தன் டூ தவெக அமைச்சர்; யார் இந்த செங்கோட்டையன்?

குள்ளம்பாளையம் பஞ்சாயத்து தலைவராக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய இவர், 1977-ல் சத்தியமங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு முதல்முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

தவெக அமைச்சராக கே.ஏ. செங்கோட்டையன்
Published : May 10, 2026 at 7:44 PM IST

சென்னை: தமிழக அமைச்சராக கே.ஏ. செங்கோட்டையன் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் இன்று (மே 10) தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டார். இவருடன் சேர்த்து அக்கட்சியைச் சேர்ந்த 9 எம்எல்ஏக்களும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இவர்களுக்கு தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவி பிராமணம் செய்து வைத்தார்.

அமைச்சராக பதவியேற்றவர்களில் கே.ஏ. செங்கோட்டையனைத் தவிர மற்ற அனைவரும் அப்பதவிக்கு புதியவர்கள். ஆகையால், அந்த மேடையில் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் மட்டுமே சற்றே தனித்துவமாக தென்பட்டார்.

யார் இந்த செங்கோட்டையன்?

தமிழக அரசியலில் பழம் தின்று கொட்டைப் போட்ட மூத்த அரசியல்வாதிகளில் ஒருவராக கே.ஏ.செங்கோட்டையன் உள்ளார். ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையத்தைச் சேர்ந்த இவர், 1977 முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வருகிறார். போக்குவரத்து, வருவாய், பள்ளிக் கல்வி என பல்வேறு முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராக அவர் பதவி வகித்துள்ளார். குறிப்பாக, 2017-2021 வரை பள்ளிக் கல்வி அமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில் இவர் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு உள்ளார்.

பள்ளிக் கல்வி அமைச்சராக செங்கோட்டையன் செய்த சீர்திருத்தங்கள்

1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை, சிபிஎஸ்இ (CBSE) பாடத்திட்டத்திற்கு இணையான புதிய மற்றும் நவீன பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு கோரியதோடு, அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள, அரசு சார்பில் இலவச நீட் பயிற்சி மையங்கள் அமைத்தது மற்றும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளை உருவாக்கினார். இதுதவிர, பாடப் புத்தகங்களில் வெறும் கருத்தியல் அறிவை மட்டும் தராமல், மாணவர்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற 'கற்றல் விளைவுகள்' அடிப்படையிலான பாடத்தை மாற்றியதும் இவரே ஆவார்.

50 ஆண்டு கால அதிமுக பயணம்

தமிழ்நாட்டின் மூத்த அரசியல்வாதியான செங்கோட்டையன், இதுவரை 10 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக, அதிமுக-வில் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இவர் செயல்பட்டு வந்தார். குள்ளம்பாளையம் பஞ்சாயத்து தலைவராக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய இவர், 1977-இல் சத்தியமங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு முதல்முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்தே தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வரும் செங்கோட்டையன், அவரின் மறைவிற்கு பின்னர் ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்கு உரிய தலைவர்களில் ஒருவராக மாறினார். இப்போதும், அவரின் சட்டைப்பையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் படம் இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும். இந்த அளவு தீவிர ஜெயலலிதா பக்தரான அவர், 2025 நவம்பரில் அதிமுகவில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார்.

விஜய் கட்சியில் அமைச்சர்

இதையடுத்து, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். சேர்ந்த உடனேயே அவருக்கு உயர்மட்ட பொறுப்பாக கட்சியின் நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது. மேலும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி செங்கோட்டையனுக்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த தேர்தலில் அவர், திமுக வேட்பாளர் நல்ல சிவத்தைவிட 16,620 (மொத்த 82,612) வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெற்றார். இந்த நிலையில், தற்போது அவருக்கு அமைச்சர் பதவியும் தவெக-வில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

