நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியில் முழு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் தவெக அரசு - எதிர்பார்ப்புகளும் எதிர்க்கட்சிகளின் வியூகமும்
புதிய வருவாய் ஆதாரங்களை உருவாக்குவது, ஏற்கெனவே செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவது, புதிய திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவது ஆகியவை தொடர்பாக அரசு என்ன அறிவிக்க உள்ளது என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 7:00 PM IST
-BY எஸ். ஹுசைன்
சென்னை: தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் நாளை முக்கியமான நாள். இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ள புதிய அரசின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் நாள். தவெக அரசின் முதலாவது பட்ஜெட்டில் என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாக இருக்கிறது என்று பொதுமக்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள், மாணவர்கள், தொழில் முதலீட்டாளர்கள் பல்வேறு தரப்பினரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.
நிதி நெருக்கடி சவால்களுக்கு மத்தியில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசின் முதலாவது பட்ஜெட்டை நிதித் துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் தமிழக சட்டமன்றத்தில் நாளை தாக்கல் செய்கிறார். பொது பட்ஜெட் உரை ஒன்றரை மணி நேரம் முதல் அதிகபட்சமாக இரண்டரை மணி நேரம் வாசிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நாளை மறுநாள் வேளாண்துறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன்பாக ஏற்கெனவே உள்ள நிதி நிலையை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானதாகும். அந்த வகையில் திமுக ஆட்சியில் இருந்த நிதி நிலைமை குறித்து நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் அண்மையில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.
அறிக்கை வெளியிட்டு அவர் பேசுகையில், "கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் ரூ.5 லட்சம் கோடியாக இருந்த தமிழ்நாட்டின் கடன் தற்போது ரூ.10 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாட்டின் கடன் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
அத்துடன் பொதுத் துறை நிறுவனங்களின் கடன் ரூ.3,18,176 கோடியை சேர்த்து, தமிழ்நாட்டின் மொத்தக் கடன் ரூ.13.18 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். அதாவது மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு தனிநபர் மீதும் தலா 1.28 லட்சம் ரூபாய் கடன் உள்ளதாக தவெக அரசின் வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கடனுக்கான வட்டி செலுத்தும் அளவு 61% சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், வருவாய் பற்றாக்குறை ரூ.78,324 கோடியாக உள்ளது என்றும் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்திருந்தார்.
மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில், மொத்த வருவாய் வரவுகளின் பங்கு 2021- 2022 ஆம் ஆண்டில் ஏறத்தாழ 10% ஆக இருந்த நிலையில், 2025-2026-ஆம் ஆண்டில் 8.32%ஆக குறைந்துள்ளது. மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 0.48 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.
2026-27-ஆம் ஆண்டில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை, இடைக்கால பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரூ.48,696 கோடிக்குப் பதிலாக சுமார் ரூ.90,500 கோடியை எட்டக் கூடும் என்றும், நிதிப் பற்றாக்குறை ரூ.1.22 லட்சம் கோடிக்குப் பதிலாக ரூ.1.64 லட்சம் கோடியை நெருங்கக்கூடும் என்றும் வெள்ளை அறிக்கையில் குறிப்பிடபட்டிருந்தது.
இந்த நிதி நெருக்கடி சூழலில்தான் தவெக அரசு தனது முதலாவது முழு நிதிநிலை அறிக்கையை நாளை தாக்கல் செய்கிறது. இந்த நேரத்தில் தேர்தலின்போது தவெக அளிக்க முக்கிய வாக்குறுதிகளை பார்ப்போம்.
தவெக அளித்த முக்கிய வாக்குறுதிகள்
"மகளிருக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் உரிமைத்தொகை, ஆண்டுக்கு 6 கியாஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசம், தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம், வேலையில்லா பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை, பள்ளி மாணவர்கள் 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை இடைநிறுத்தல் இல்லாமல் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெற்றோர் அல்லது குழந்தைகளின் பாதுகாவலர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.15,000 வழங்கும் திட்டம்" போன்ற வாக்குறுதிகளை தேர்தலின்போது தவெக அறிவித்திருந்தது. இந்த அறிவிப்புகளில் சில வாக்குறுதிகள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம்?
தமிழ்நாடு ஸ்ட்ராட்டஜிக் முதலீட்டு ஆணையம் அமைத்து, ரூ.50,000 கோடி மாநில முதலீட்டு நிதியை உருவாக்கி செமிகண்டக்டர்கள், மின்சார வாகனங்கள், விண்வெளித் தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, மேம்பட்ட உற்பத்தித் துறை உள்ளிட்ட துறைகளில் முதலீடு செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விண்ணப்பமின்றி ஆதார், ரேஷன் கார்டு, குடும்ப விவரங்கள் உள்ளிட்ட அரசு தரவுத் தளங்களை ஒருங்கிணைத்து தகுதியான பயனாளிகளை தானாக அடையாளம் கண்டு, அவர்கள் விண்ணப்பிக்காமலேயே நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படும் No-Application Governance முறை குறித்த அறிவிப்பும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவின் முதல் முழுமையான AI நகரம் (AI City), AI பல்கலைக்கழகம், உயர்திறன் GPU கணினி மையம், உலகத் தரத்திலான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளும் பொது பட்ஜெட்டில் இடம்பெறலாம் என்றும் அரசு வட்டாரங்களில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதே நேரத்தில், மகளிர் உரிமைத்திட்டம், கூட்டுறவுப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம், உயர்கல்விக்கான உதவித்தொகை, மேம்படுத்தப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்காக 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் ஆண்டுதோறும் தொடர்ச்சியான செலவினம் சுமார் ரூ.25,000 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாகவும், ஆனால், இதற்கு இணையான புதிய வருவாய் ஆதாரங்களை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்திருந்தார்.
இதுபோன்ற சூழலில், புதிய வருவாய் ஆதாரங்களை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும், ஏற்கெனவே செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதற்கும், புதிய திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவது தொடர்பாகவும் நாளைய பட்ஜெட்டில் என்ன அறிவிப்புகள் இடம்பெற உள்ளன என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் எதிர்பார்ப்பு குறித்து, சென்னை பல்கலைக்கழக பொருளாதாரத் துறையின் ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியர் சின்னம்மை, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசுகையில், "புதிய அரசு, முந்தைய அரசுகளை விட அதிக சலுகைகளையும் நலத்திட்டங்களையும் வழங்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தர மக்கள் இந்த பட்ஜெட்டை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.
ஆனால், புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற மே மாதம் முதல் இதுவரை, தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கும் வகையில் குறிப்பிடத்தக்க புதிய அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
இதுவரை அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களும், முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்களை பெயர் மாற்றம் செய்து அல்லது சிறிய மாற்றங்களுடன் செயல்படுத்தியதாகவே உள்ளன.
மாநிலத்தின் நிதிநிலை நெருக்கடியாக இருப்பதாக அரசு ஏற்கனவே வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. மகளிர் உரிமைத் தொகை, சமையல் எரிவாயு மானியம் உள்ளிட்ட முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை இந்த பட்ஜெட்டில் முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கிறது.
மாநிலத்தின் வருவாயை அதிகரிக்க புதிய வருவாய் மூலங்கள் அல்லது அதற்கான தெளிவான திட்டங்கள் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. தற்போதைய நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க மத்திய அரசிடமிருந்து கூடுதல் நிதி பெறுவதோ அல்லது மேலும் கடன் பெறுவதோ தவிர உடனடி மாற்று வழிகள் இல்லை.
புதிய தொழில் முதலீடுகள் ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா போன்ற அண்டை மாநிலங்களுக்கு அதிகமாகச் செல்வதால், தமிழ்நாட்டில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் வேகம் குறைந்துள்ளது.
இந்த அரசு ஆட்சிக்கு வருவதில் முக்கிய பங்கு வகித்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த சிறப்புத் திட்டங்கள், சலுகைகள் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வரவில்லை.
தற்போதைய அரசின் பொருளாதார அணுகுமுறை மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையை முழுமையாக மதிப்பிட வேண்டுமெனில், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகே அதைப் பற்றிய தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.
பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ஒருபக்கம் இருந்தாலும் எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்காக போலீசார் தஞ்சாவூர் அழைத்துச் சென்றுள்ளது, காவிரி விவகாரம், தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு மற்றும் மின் கட்டண கணக்கீடு குளறுபடிகள், கொலை, கொள்ளை, காவல் நிலைய மரணங்கள், சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனை, விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாதது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை வைத்து எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் தெரிகிறது.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் முழு நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் நிகழ்வை நேரலை காட்சியாக தமிழக அரசு பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கொடுக்க உள்ளது. எனவே, சட்டப்பேரவையில் நாளை என்ன நடைபெற உள்ளது என்பதை தமிழக மக்கள் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.