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தவெக மாவட்ட செயலாளர் மீது பெண் நிர்வாகி பாலியல் புகார்

தவெக மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்டோர் தன்னிடம் ஆபாசமாக பேசி மிரட்டுவதாக தூத்துக்குடி எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பெண் நிர்வாகி புகார் அளித்துள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்
பாதிக்கப்பட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 9:15 PM IST

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தூத்துக்குடி: தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மீது அதே கட்சியை சேர்ந்த பெண் நிர்வாகி ஒருவர் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் பாலியல் புகார் அளித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகநேரி பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தவெகவில் செயற்குழு உறுப்பினராக திருச்செந்தூரில் செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில், தூத்துக்குடி காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்துக்கு வந்த அவர், தனது கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர் மீது பாலியல் புகார் அளித்தார்.

அந்த புகார் மனுவில், "நான் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்து வருகிறேன். இதனிடையே, ஆறுமுகனேரி நகர செயலாளராக இருக்கும் நிவாஸ் கண்ணன் என்பவர், கட்சியில் பெரிய பொறுப்பு வேண்டும் என்றால் சிலரிடம் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் எனக் கூறினார்.

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இதுபற்றி திருச்செந்தூர் மாவட்ட செயலாளர் பிரைட்டர் என்பவரிடம் நான் கூறிய போது, அவரும் அதேபோல் பேசினார். மேலும், மணவை ரூஸ்வெல்ட் என்பவரும் என்னை செல்போனில் அழைத்து தகாத வார்த்தைகளால் பேசி மிரட்டினார். எனது செல்போனுக்கு ஆபாச படங்களையும் அனுப்பினார்கள். இதுபற்றி கட்சியில் பலரிடம் புகார் அளித்தும் பயனில்லை.

இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம் 26-ம் தேதி ரூஸ்வெல்ட், பிரைட்டர் ஆகியோர் சிலரை ஏவிவிட்டு எனது செல்போனை பறித்து சென்று விட்டனர். இது சம்பந்தமாக ஆறுமுகனேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தேன். இதுதொடர்பாக 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பிரைட்டர், ரூஸ்வெல்ட் ஆகியோரால் எனது உயிருக்கும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என தனது புகார் மனுவில் அந்த பெண் நிர்வாகி தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TVK
தூத்துக்குடி
தவெக பெண் நிர்வாகி
பாலியல் புகார்
TUTICORIN TVK WOMAN COMPLAINT

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