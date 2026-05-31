சாதி, மதம், பணம் ஆகியவற்றைக் கடந்து தவெக வெற்றி - துரை வைகோ வரவேற்பு

எந்த ஒரு புதிய ஆட்சி வந்தாலும் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதத்தில் இருந்து ஒரு வருடம் கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.பி துறை வைகோ
எம்.பி துறை வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 31, 2026 at 10:52 AM IST

புதுக்கோட்டை: சாதி, மதம், பணம் ஆகியவற்றை கடந்து தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று, ஆட்சியமைத்ததை வரவேற்பதாக திருச்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் அருணா தலைமையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுமான பணி குறித்து திருச்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவரிடம் தற்போதைய ஆட்சி குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "எந்த ஒரு புதிய ஆட்சி வந்தாலும் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதத்தில் இருந்து ஒரு வருடம் கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவதை 100 விழுக்காடு தவிர்க்க முடியாது. சென்ற ஆட்சியிலும் சரி, இந்த ஆட்சியிலும் சரி குற்றம் செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள். நூறு சதவீதம் குற்றங்களை இல்லாத மாநிலம் என்பது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை. ஒரே வாரத்தில் அனைத்தையும் மாற்றிட முடியும் என்பது சாத்தியமானது இல்லை. சினிமாவிற்கு வேண்டுமானால் சாத்தியமாகலாம், ஆனால் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து தவெகவுக்கு ஆதரவளித்த கட்சிகள் குறித்த கேள்விக்கு, “கடந்த தேர்தலைப் பொறுத்தவரை யாருக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. உடனடியாக மறுதேர்தல் வைக்க வாய்ப்பில்லை. இதில் காலதாமதம் பட்சத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலுக்கு வந்துவிடும். ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலுக்கு வந்து விடக்கூடாது. வேறு ஏதும் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகதான் இடதுசாரிகள், விசிக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறார்கள். மேலும், அதற்கான தெளிவான விளக்கத்தையும் அவர்கள் அளித்துள்ளனர்” என பதிலளித்தார்.

மேலும், ”திமுக கூட்டணியில் தேர்தலை எதிர்கொண்டு உதயசூரியன் சின்னத்தில் நின்றோம். தற்போதும் திமுக கூட்டணியில் தொடர்கிறோம் என்றார். தற்போது அமைந்துள்ள கூட்டணி ஆட்சியை நான் நன்மையாகதான் பார்க்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.

மேகதாது அணை குறித்த கேள்விக்கு, “கர்நாடகா அரசு செய்வது உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு எதிரானது. மேகதாது அணை கட்டினால், தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய நீர் வராது. வரைவு திட்ட அறிக்கைக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என்பதே தமிழகத்தில் நிலைபாட்டையாக உள்ளது. நாங்களும் அதே நிலைபாட்டில்தான் இருக்கிறோம்” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சாதி, மதம், பணம் ஆகியவற்றை கடந்து தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்தும், இதை நான் வரவேற்கிறேன். புதிய நம்பிக்கையை இந்த தேர்தல் உருவாக்கியுள்ளது. வசதி படைத்தவர்களும் ஜமீன்தாரர்களும் மட்டுமே சட்டமன்ற உறுப்பினராக முடியும் என்ற நிலையை அண்ணா ஆட்சி மாற்றியது. அதேபோன்று, இன்று எளியோர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகலாம் என்ற நிலை தவெக அரசால் ஏற்பட்டிருப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். இது திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக என அனைத்துக் கட்சிகள் இடையேயும் சமநிலைபடுத்தியுள்ளது.

தவெகவை ஒரு திராவிட இயக்கமாகதான் நான் பார்க்கிறேன். பெரியார், அண்ணா பற்றியும், அவர்களின் கொள்கை பற்றியும் பேசுகிறார்கள். சமூகநீதியை கொள்கையாக கொண்டுள்ளனர். திமுக, அதிமுகவிற்கு மாற்றாக மதவாத இயக்கம் வருவதற்கு பதில், மற்றொரு திராவிட இயக்கம் வந்ததாகதான் பார்க்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.

