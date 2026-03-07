ETV Bharat / state

தவெக சார்பில் இன்று மகளிர் தின கொண்டாட்டம் - விஜய் பங்கேற்பு

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குறுதியாக மகளிருக்கான திட்டங்கள் குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிவிக்கவுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (@TVKPartyHQ)
Published : March 7, 2026 at 10:20 AM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் இன்று (மார்ச் 07) நடைபெறும் மகளிர் தினக் கொண்டாட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று மகளிருக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவிக்கவுள்ளார்.

இது குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கட்சித் தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் மகளிர் தின விழா இன்று (மார்ச் 07) பிற்பகல் 03.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மாமல்லபுரம் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் பை ஷெரட்டன் ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ளது. இந்த மகளிர் தின விழாவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் ஒரு பகுதியாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மகளிருக்கான திட்டங்கள் குறித்துக் கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிவிக்கவுள்ளார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொள்ள இருப்பவர்களுக்கு க்யூஆர் குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அனுமதிச் சீட்டு பெற்றிருப்பவர்களைத் தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அனுமதி இல்லை.

அனுமதிச் சீட்டு இல்லாத கட்சித் தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். எனவே அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொலைக்காட்சி நேரலைகளில் கண்டுகளிக்கலாம். க்யூஆர் குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு பெற்றிருப்பவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் நாளை (மார்ச் 08) தவெக சார்பில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்படும் என்பதையும் கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் ஒப்புதலோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்." இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தஞ்சாவூரில் நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கான முக்கிய வாக்குறுதிகளை விஜய் வெளியிட்டிருந்த நிலையில், இன்றைய கூட்டத்தில் மகளிருக்கான வாக்குறுதிகளை வெளியிடவுள்ளதால் பெண்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். மேலும், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு குறித்து தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பெண்கள், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மீனவர்கள் மாணவர்களுக்கான பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

