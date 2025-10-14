மீண்டும் கரூர் செல்லும் விஜய்.. எழுச்சி பெறுமா தவெகவின் அரசியல் பயணம்?
கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தவெகவின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நடவடிக்கை குறித்து விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
BY - பிரகாஷ் பாண்டியன்
சென்னை: கரூர் துயர சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்திக்கவுள்ளார். இதன் மூலம், விஜயின் அரசியல் பயணம் மீண்டும் எழுச்சி பெறுமா? என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
விஜயின் தேர்தல் பிரச்சாரம்
2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி முதல் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப் போவதாக, அக்கட்சி தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
கரூர் துயர சம்பவம்
செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகங்களால் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. காலை 8.45 மணிக்கு நாமக்கல்லில் பேச அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், விஜய் தனது பனையூர் இல்லத்திலிருந்தே 8.45 மணிக்கு தான் புறப்பட்டார். பின்னர், சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் திருச்சி சென்று சாலை மார்க்கமாக பிற்பகல் 12 மணிக்கு சென்ற நாமக்கல் சென்ற அவர், அங்கு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
இதே போல, கரூரில் 3 மணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், இரவு 7 மணிக்கு பின்னர் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு சென்று ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். விஜய் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே, கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் மயங்கி விழுந்ததும், தொடர்ச்சியாக ஆம்புலன்ஸ் வரத் தொடங்கியதும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால், பேச்சை முடித்துக் கொண்ட விஜய், அங்கிருந்து கிளம்பினார்.
விஜய் புறப்பட்டு சென்ற ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே, பெரும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு ஒருவர் மீது ஒருவர் விழுந்து நசுங்கினர். அதில் கரூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பலரும் பலியாகினர். குறிப்பாக, 10 சிறுவர்கள் 16 பெண்கள் 15 ஆண்கள் என மொத்தம் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது.
தனி நபர் ஆணையமும், சிறப்பு விசாரணைக் குழுவும்
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அன்று இரவே கரூருக்கு விரைந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்ததோடு, மீட்பு நடவடிக்கைகளையும் துரிதப்படுத்தினார். மேலும், இந்த விபத்து தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தையும் அமைத்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
ஒரு நபர் ஆணையம் மறுநாளே விசாரணையை தொடங்கிய நிலையில், இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்தது. அதில், வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைத்து உத்தரவிட்டது. இந்த நிலையில் நேற்று (அக்.13) உச்சநீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கியிருந்தது.
உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பும், தவெக ஆசுவாசமும்
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பதால், மாநில அரசின் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரிப்பதன் மூலம் முழுமையான உண்மையை வெளியே கொண்டு வர முடியாது எனக் கூறி, சிபிஐ விசாரணை கோரி தவெக மற்றும் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அதனை ஏற்றுக் கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் நேற்று சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும் சிபிஐ நடத்தும் விசாரணையை கண்காணிப்பதற்காக ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் இரண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் உட்பட 3 பேர் கொண்ட குழுவையும் அமைத்து உத்தரவிட்டது. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ‘நீதி வெல்லும்’ என்று தெரிவித்திருந்தார்.
அதே போல், உச்ச நீதிமன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அக்கட்சியின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “தமிழக வெற்றி கழகத்தை முடக்க திமுக முயற்சி செய்கிறது” எனக் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். அது மட்டுமின்றி, கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக தலைமறைவாக இருந்த அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் நேற்று இரவு விஜய் சந்தித்து ஆலோசனையிலும் ஈடுபட்டனர்.
கரூர் பயணம்
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தவெகவிற்கு சாதகமாக வந்ததைத் தொடர்ந்து, கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க விஜய் கரூர் செல்வதற்கான திட்டமிடலில் கட்சித் தலைமை தற்போது தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே இது தொடர்பாக டிஜிபி அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டு கடிதம் அளித்துள்ள நிலையில், தற்போது தேதி மற்றும் இடம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கட்சியின் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், விஜயின் கரூர் பயணம் தொடர்பாக நேற்று இரவு முதல் தொடர்ச்சியாக, விஜய் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
10 நபர் கொண்ட குழு அமைப்பு
கரூரில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை விஜய் சந்தித்து பேச உள்ள நிலையில், இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நிவாரணத் தொகையை உரிய வகையில் கொண்டு சேர்க்கவும், நிகழ்விடத்தில் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண் ராஜ், ஆடிட்டர் வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட 10 பேர் கொண்ட குழுவை விஜய் நியமித்துள்ளதாகவும், இந்த குழு கரூர் பயணத்திற்கான முழு பணிகளையும் செய்யும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்கும் விஜய்
41 பேர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த நிலையில், அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் ஏற்கனவே சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், 41 குடும்ப நிர்வாகிகளையும் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபம் ஒன்றில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ள விஜய், ஒவ்வொருவரிடமும் தனித்தனியாக கட்சியின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ரூ.20 லட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கி பேசவுள்ளார் என்றும், அதில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களை தவிர வேறு யாரையும் அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்காக அக்.17 ஆம் தேதி காலை விமான மூலம் திருச்சி செல்லும் விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கரூர் சென்று நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு, அன்றே சென்னை திரும்புகிறார்.
மௌனம் கலையுமா?
கரூரில் ஏற்பட்ட துயர சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கடந்த 16 நாட்களாக பொது வெளியிலும் சரி, அறிக்கை வாயிலாகவும் சரி எதுவும் பேசாத விஜய், இந்த சந்திப்பிற்கு பின்னர் மௌனம் கலைப்பாரா? கரூரில் நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்குவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மேலும், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மிகப்பெரிய சரிவு ஏற்பட்டு கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்த பின்னர் மீண்டும் விஜயின் அரசியல் பயணம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.