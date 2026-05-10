இன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விஜய்: கொண்டாட்டத்தில் தொண்டர்கள்
முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்கும் நேரு அரங்கத்தில் பெருமகிழ்ச்சியில் தொண்டர்கள் குவிந்து வருகிறார்கள்.
Published : May 10, 2026 at 9:21 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 10) பதவியேற்கும் நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தவெக தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடித்து, இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் மே 4-ம் தேதி வெளியாகின. இதில் புதிதாக தேர்தல் களம் கண்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. ஆட்சியமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக நாடியது.
முதலில் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவளித்தது. இதன் மூலம் தவெகவுக்கான ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் பலம் 113 என உயர்ந்தது. தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு இடங்களில் நின்று வெற்றி பெற்ற காரணத்தால், ஆதரவு எம்.எல்.ஏ-களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக இருந்தது.
தொடர்ந்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவிக்க எண்ணிக்கை 116 ஆக உயர்ந்தது. நீண்ட இழுபறிக்கு பின்னர் விசிகவும், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகள் ஆதரவை அறிவித்தன. இதன் மூலம் 120 எம்.எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க தேவையான பெரும்பான்மையை விஜய் பெற்றார்.
4 முறை ஆளுநரை சந்தித்த விஜய்
முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, ஆட்சியமைக்க அழைக்கக்கோரி தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்தித்தார். தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் அறிவுறுத்தினார்.
ஆதரவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, தொடர்ந்து விஜய் 3 முறை ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். இந்நிலையில், நேற்று (மே 9) தனது ஆதரவளித்த கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் ஆளுநர் அர்லேகரை விஜய் சந்தித்து, ஆதரவு எம்.எல்-களின் பட்டியலை அளித்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தார்.
கொண்டாட்டத்தில் தொண்டர்கள்
விஜய் பெரும்பான்மை பெறுவாரா, ஆட்சியமைப்பாரா? அவர்களுக்கு யாரெல்லாம் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்? என அக்கட்சி தொண்டர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தனர். கடந்த 5 நாட்களாக தொண்டர்களின் கொண்டாட்டம் என்பது விட்டு விட்டு பெய்யும் மழை போல இருந்தது.
தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து ஒருபுறம் கொண்டாட்டமும், மறுபுறம், ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க மறுத்ததால் சோகம் கொப்பளிக்க போராட்டமும் என தவெக தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் மாறி மாறி அவதாரம் எடுக்க வேண்டியிருந்தது.
குறிப்பாக, பனையூர் அலுலவகம் ஒருநாள் கொண்டாட்ட பூமியாகவும், மறுநாள் வெறிச்சோடிய மைதானமுமாக காட்சியளித்தது. இந்த சூழலில், நேற்று இரவு, விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைத்ததும், சோர்வடைந்த தொண்டர்கள் மீண்டும் எழுச்சி பெற்று கொண்டாட்டத்தின் உச்சத்தை தொட்டனர். நேற்று இரவு முதலே பட்டாசுகள் வெடித்தும், நடனமாடியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.
நேரு அரங்கம் முன் குவியும் தொண்டர்கள்
இன்று (மே 10) காலை 10 மணிக்கு சென்னையில் உள்ள நேரு விளையாட்டு அரங்கில் ச.ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராகவும், அவருடன் சேர்ந்து 9 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாகவும் பதவியேற்கவுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கவுள்ளார். இந்த விழாவை காண அதிகாலை முதலாகவே, தவெக தொண்டர்கள் காலை முதலே நேரு அரங்கத்தை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கி விட்டனர். பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் 5000 பேர் வரை கலந்துகொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வரலாற்றில் முக்கிய நாள்
தமிழக அரசியல் களத்தில் இருபெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு பின்னர், ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சியமைத்து வரலாறு படைத்த நாளாக இன்றைய தினம் பார்க்கப்படுகிறது. உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்து, பொது வாழ்க்கையில் கால்பதிக்க வருகை தரும் முதலமைச்சர் விஜய்யை வரவேற்க பாதையெங்கும் அவரது தொண்டர்கள் பேரன்புடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.