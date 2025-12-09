ETV Bharat / state

புதுச்சேரி மக்கள் திமுகவை நம்ப வேண்டாம் - மத்திய அரசையும் விளாசிய விஜய்

புதுச்சேரியை மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என விஜய் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய்
புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மக்கள் திமுகவை நம்ப வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்திய தவெக தலைவர் விஜய், 1977இல் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைத்ததற்கு முன்பே, 1974லேயே புதுச்சேரியில் அவருடைய ஆட்சி அமைந்தது என்றும் பேசினார்.

சம்பவத்திற்கு பிறகு புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. உப்பளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் திரண்டிருந்த தொண்டர்கள் மத்தியில் விஜய் உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், "புதுச்சேரி என்றாலே மணக்குள விநாயகர், அரவிந்தர் ஆசிரமம், வில்லியனூர் மாதா என அனைவரும் நினைவுக்கு வருவார்கள். அதுமட்டுமல்லாமல், மகாகவி பாரதியார் இருந்த மண், பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பிறந்த மண் என பல்வேறு சிறப்புகளை அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் அரசியல் என்று வந்துவிட்டால் இதை சொல்லித்தான் ஆகவேண்டும். 1977இல் தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் ஆட்சியமைத்தார். ஆனால் அதற்கும் முன்பு 1974லேயே புதுச்சேரியில் அவருடைய ஆட்சி அமைந்தது.

தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரி மக்களும் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களாக என்னை தாங்கி பிடித்துக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். எனவே புதுச்சேரி மக்களுக்கும் சேர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை.

புதுச்சேரி அரசு பற்றி சொல்லியே ஆகவேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செய்கிற திமுக அரசு போன்று கிடையாது. ஏனென்றால் வேறு ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துகிற நிகழ்ச்சியாகவே இருந்தாலும், பாரபட்சமே காட்டாமல் அங்கு வருகிற அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்து வருகிறது. புதுச்சேரி அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதை பார்த்தாவது தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "புதுச்சேரியானது மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருந்தாலும் புதுச்சேரியை ஒன்றிய அரசு எதிலும் கண்டுகொள்வதில்லை. மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கையை ஏற்றுகொள்ளாதது மட்டுமல்லாமல், வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்கவே இல்லை.. புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து தேவை என பலமுறை சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பியும் இதுவரை எந்த பதிலும் இல்லை.

புதுச்சேரி - காரைக்கால் பகுதிகளில் மூடப்பட்ட 5 மில்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை திறக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை. பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புக்காக எதையும் செய்யவில்லை. இங்கு ஒரு ஐடி கம்பெனி வரவேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லை. இங்கு ஒரு அமைச்சரை ஊழல் குற்றச்சாட்டில் பதவி நீக்கம் செய்து வேறு அமைச்சரை நியமித்து 200 நாட்களாகியும் அவருக்கு ஒரு இலாகா கூட தரவில்லை. இந்த செயல் சிறுபான்மை மக்களை அவமானப்படுத்துவதாக அவர்களே சொல்கின்றனர்.

புதுச்சேரியின் முக்கிய அங்கமாக இருக்கிற காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் பகுதிகளில் முன்னேற்றமே இல்லை. இவை முன்னேற்றமடைய வேண்டும். சுற்றுலாத் தலமான புதுச்சேரியில் கழிப்பறை, பார்க்கிங் வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும். புதுச்சேரி - கடலூர் மார்க்கமாக ரயில் திட்டம் வேண்டுமென்பது நீண்டநாள் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது," என்றார்.

அத்துடன், "புதுச்சேரி மக்களிடம் சொல்வது ஒன்றுதான், திமுகவை நம்ப வேண்டாம். நம்ப வைத்து ஏமாற்றுவதுதான் அவர்களின் வேலை. தமிழ்நாட்டை ஒதுக்குவது போன்று புதுச்சேரியையும் ஒதுக்கக்கூடாது. கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் மக்கள் வாழ்கிற புதுச்சேரி மத்திய நிதிக்குழுவில் இடம்பெறவில்லை. அதனால் மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான நிதி பகிர்தல்களில் புதுச்சேரிக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவதே இல்லை. அதனால் ஆண்டுதோறும் புதுச்சேரிக்கு தோராயமாகவே அரசு நிதி விடுவிக்கிறது. அதில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம், ஓய்வூதிய தொகை உள்ளிட்ட தேவைகளுக்கே சென்றுவிடுவதால், மீதி தேவைகளுக்கு வெளிச்சந்தைகளிலும், கடன் பத்திரங்களின் மூலமும் புதுச்சேரி அரசு கடன் வாங்கி வருகிறது.

இந்த நிலைமை மாற ஒரே வழி புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடைப்பதுதான். இதுதான் புதுச்சேரி மக்களின் கோரிக்கையும்கூட. புதுச்சேரியின் கடனை குறைத்து தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை வளர்த்தெடுக்க திட்டங்கள் வகுக்கப்பட வேண்டும். தொழிற்வளர்ச்சிக்கும் வித்திட வேண்டும்.

இந்திய அளவில் ரேஷன் கடைகளே இல்லாத மாநிலம் புதுச்சேரி. ஏழை, எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரமே அதுதான். மற்ற மாநிலங்களில் இருப்பதைப் போன்று இங்கும் அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை, கோதுமை, எண்ணெய் என அனைத்தும் வழங்கும் முறை சீராக்கப்பட வேண்டும்.

கடைசியாக, மீன்பிடிக்க செல்லும் காரைக்கால் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைதுசெய்து படகுகளையும் பறிமுதல் செய்துவிடுகிறது. நீண்ட போராட்டங்களுக்குப் பிறகு அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டாலும், படகுகள் கிடைக்காததால் படுமோசமான நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். இந்த நிலை மாற வேண்டும். அதற்காக நான் என்றும் துணை நிற்பேன். வரப்போகிற புதுச்சேரி தேர்தல் களத்தில் தவெகவின் கொடி பட்டொளி வீசி பறக்கும்” என்று விஜய் பேசினார்.

