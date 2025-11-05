நேர்மை திறனற்று, குறுகிய மனம் கொண்ட முதல்வர் - ஸ்டாலினை விளாசிய விஜய்!
Published : November 5, 2025 at 2:22 PM IST
செங்கல்பட்டு: அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன், நேர்மை திறனற்று, குறுகிய மனம் கொண்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் செயல்படுகிறார் என்று தவெக தலைவர் விஜய் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அருகே தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசுகையில், ”கரூரில் நமது குடும்ப உறவுகளை இழந்ததால் சொல்ல முடியாத துயரத்தில் இருந்தோம். அமைதியாக இருந்த நேரத்தில் நம்மை குறித்து வன்ம அரசியல் அலைகள், அவதூறுகள் பரவியது. இவை எல்லாம் சட்டரீதியாக எதிர்கொண்டு துடைத்து எறியப்படும்.
'கரூர் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்ய விருப்பமில்லை' என்று தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார். ஆனால் அவரே 15.10.2025 அன்று சட்டசபையில் பேசும்போது வன்மத்தை கக்கினார். நாங்கள் பரப்புரைக்கு இடம் கேட்ட போது இடம் கொடுக்காமல் இழுத்தடித்தார்கள். நாங்கள் கேட்கும் இடத்தை கொடுக்கவில்லை, குறுகலான இடத்தை வழங்கினர். இந்தியாவில் எந்தவொரு அரசியல் தலைவருக்கு கொடுக்கப்படாத நிபந்தனைகள், கட்டுப்பாடுகள் நமக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது.
ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன், நேர்மை திறனற்று, குறுகிய மனம் கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின், அவசரமாக தனிநபர் ஆணையம் அமைத்தார். தமிழக அரசு நியமித்த தனிநபர் ஆணையத்தை உச்ச நீதிமன்றம் தலையில் கொட்டி வீட்டிற்கு அனுப்பியது. 2026 தேர்தலில் திமுக, தவெக இடையே தான் போட்டி" என்று விஜய் பேசினார்.