ETV Bharat / state

நேர்மை திறனற்று, குறுகிய மனம் கொண்ட முதல்வர் - ஸ்டாலினை விளாசிய விஜய்!

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அருகே தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 2:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன், நேர்மை திறனற்று, குறுகிய மனம் கொண்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் செயல்படுகிறார் என்று தவெக தலைவர் விஜய் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அருகே தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசுகையில், ”கரூரில் நமது குடும்ப உறவுகளை இழந்ததால் சொல்ல முடியாத துயரத்தில் இருந்தோம். அமைதியாக இருந்த நேரத்தில் நம்மை குறித்து வன்ம அரசியல் அலைகள், அவதூறுகள் பரவியது. இவை எல்லாம் சட்டரீதியாக எதிர்கொண்டு துடைத்து எறியப்படும்.

'கரூர் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்ய விருப்பமில்லை' என்று தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார். ஆனால் அவரே 15.10.2025 அன்று சட்டசபையில் பேசும்போது வன்மத்தை கக்கினார். நாங்கள் பரப்புரைக்கு இடம் கேட்ட போது இடம் கொடுக்காமல் இழுத்தடித்தார்கள். நாங்கள் கேட்கும் இடத்தை கொடுக்கவில்லை, குறுகலான இடத்தை வழங்கினர். இந்தியாவில் எந்தவொரு அரசியல் தலைவருக்கு கொடுக்கப்படாத நிபந்தனைகள், கட்டுப்பாடுகள் நமக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் கூட்டணி குறித்து முடிவெடுக்க விஜய்க்கு முழு அதிகாரம் - தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட அதிரடி தீர்மானங்கள்!

ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன், நேர்மை திறனற்று, குறுகிய மனம் கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின், அவசரமாக தனிநபர் ஆணையம் அமைத்தார். தமிழக அரசு நியமித்த தனிநபர் ஆணையத்தை உச்ச நீதிமன்றம் தலையில் கொட்டி வீட்டிற்கு அனுப்பியது. 2026 தேர்தலில் திமுக, தவெக இடையே தான் போட்டி" என்று விஜய் பேசினார்.

TAGGED:

VIJAY SPEECH
விஜய்
தவெக சிறப்பு பொதுக்குழு
CM MK STALIN
VIJAY SLAMS MK STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.