சென்னை திரும்பினார் விஜய்; அடுத்தகட்ட விசாரணை எப்போது?

கரூர் சம்பவத்தில் தமிழ்நாடு அரசும், காவல் துறையும் அவசரத்தில் பல தவறுகள் செய்துள்ளதை சிபிஐ விசாரணையில் ஆதாரங்களுடன் அளித்ததாக தவெக நிர்வாகி சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (@TVKVijayHQ)
சென்னை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ முதற்கட்ட விசாரணை முடிந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லியில் இருந்து சென்னை திரும்பினார்.

கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக, சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக, கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் முகாமிட்டு சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்னர் தவெக நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் ஆகியோர் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்த நிலையில், அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சிபிஐ விசாரணைக்காக நேற்று (ஜன.12) காலை சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் விஜய் டெல்லி சென்றார். அதையடுத்து, காலை 11.30 மணிக்கு ஆஜரான விஜயிடம், சுமார் 7 மணி நேரம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். மாலை 6 மணிக்கு மேல் விஜய் சிபிஐ அலுவலகத்திலிருந்து வெளியேறினார். சிபிஐ அதிகாரி சுனில் குமார் தலைமையில் நடந்த விசாரணையில், 50-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டதாகவும், அதற்கு விஜய் உரிய பதிலளித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது.

சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தேவைப்பட்டால் மீண்டும் விஜயிடம் விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு வருவதாகவும், பொங்கல் முடிந்த பிறகு மீண்டும் சம்மன் அனுப்பப்படும் எனவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், விஜயிடம் ஒருநாள் மட்டுமே விசாரணை நடந்த நிலையில், இன்று காலை டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை திரும்பினார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விமான நிலையத்திற்குள்ளேயே காரில் ஏறி நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு சென்று விட்டார்.

ஆனால், விஜயுடன் டெல்லியிலிருந்து வந்த சிடிஆர் நிர்மல் குமார், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தவெக தலைவர் விஜய்க்கு விட்னஸ் சம்மன் வந்ததன் அடிப்படையில், அவர் நேற்று சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகி, உரிய விளக்கங்களை அளித்தார். மேலும், பொங்கல் பண்டிகை, ஜனநாயகன் திரைப்பட வெளியீடு உள்ளிட்ட வேலைகள் உள்ளதால், அடுத்தகட்ட விசாரணையை அடுத்த வாரம் வேறு தேதிகளில் மாற்ற கேட்டுக் கொண்டோம்.

இதனால், அடுத்த வாரம் எதாவது ஒரு தேதியில் மீண்டும் ஆஜராகி, மீதமுள்ள விளக்கங்களையும் அளிக்க உள்ளோம். தற்போது, தேர்தல் தொடர்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகள் நடத்தவுள்ளதால், வேறு ஒரு தேதியை முடிவு செய்து விரைவில் தெரிவிப்போம்.

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது குறித்து வெளியே சொல்வது சரியாக இருக்காது. கரூர் சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என அனைவருக்கும் தெரியும். தமிழக முதலமைச்சர் 607 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டதாக சட்டசபையில் தெரிவித்தார். ஆனால், ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவசீர்வாதம் 500 காவலர்கள் என கூறினார். இதிலேயே பல முரண்பாடுகள் உள்ளன. இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசும், காவல்துறையும் அவசரத்தில் பல தவறுகள் செய்துள்ளன. அது தொடர்பான பல விளக்கங்களையும், ஆதாரங்களையும் சிபிஐயிடம் கொடுத்துள்ளோம்.

குறிப்பாக, கரூர் கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பிரேதப் பரிசோதனைகளில் குளறுபடி நடந்துள்ளது என ஏற்கனவே புகார் தெரிவித்துள்ளோம். போலீசார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தை அழைத்து, மிரட்டி பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய முன்கூட்டியே கையெழுத்து வாங்கியதாகவும் புகார்கள் உள்ளன. இது தொடர்பான ஆதாரங்களையும் சிபிஐயிடம் அளித்துள்ளோம். கரூர் சம்பவத்தில் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்.

அதே போல, தவெக தலைவரின் கடைசி படமான ஜனநாயகனை, அமைதியான முறையில் வெளியிட வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு முடிந்து, படம் வெளியான பிறகு, விரிவாகப் பேசலாம்” என தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

