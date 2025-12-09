ETV Bharat / state

நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டார் விஜய்: புதுச்சேரி மைதானத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்

5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதி இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட விஜய்
நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து புறப்பட்ட விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 10:03 AM IST

புதுச்சேரி: கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்று (டிச.9) புதுச்சேரியில் திறந்தவெளியில் மக்களை சந்திப்பதற்காக சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்திலிருந்து விஜய் புறப்பட்டார்.

தமிழகத்தில் வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதையொட்டி அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுவந்தார். திருச்சி, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட அவர், கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் மக்களை சந்தித்தபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இந்நிலையில் தவெக தேர்தல் பிரச்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் விஜய். அதன்படி, இன்று புதுச்சேரியில் பொதுமக்களை சந்திக்கவுள்ளார். இதனை முன்னிட்டு, நேற்றே விஜய்யின் பிரச்சாரம் வாகனம் புதுச்சேரியை சென்றடைந்தது. இன்று காலை 10 மணியில் இருந்து மதியம் 12 மணிவரை மக்களை சந்திக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னை கிழக்கு கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்திலிருந்து விஜய் புறப்பட்டார்.

நீலாங்கரையில் இருந்து கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக, அதாவது நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம், பனையூர், கானத்தூர், கோவளம், மாமல்லபுரம், கல்பாக்கம் வழியாக மக்களை சந்திக்க தனது காரில் புதுச்சேரிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார். 10 மணியளவில் அவர் மக்களை சந்திக்கவுள்ள நிலையில் ஏற்கனவே உப்பளம் மைதானத்தில் கூட்டம் குவிந்திருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: தவெக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைந்தால் வெற்றி நிச்சயம்: டிடிவி தினகரன்

ஆனால் QR Code-உடன் கூடிய பாஸ் வைத்திருப்பவர்காளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதி இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் புதுச்சேரிக்கு செல்லும்போது அவருடைய வாகனத்தை யாரும் பின் தொடரக்கூடாது என ஏற்கனவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அறிவிப்பு வெளிவந்த நிலையிலும் இன்று அவர் வாகனத்தை பின் தொடர்வதற்கு பலர் நீலாங்கரையிலுள்ள அவரது வீட்டின் முன்பு காத்திருந்தனர். ஆனால் அவருடைய வாகனத்தை யாரும் பின் தொடராமல் இருக்கும் வகையில் காவல்துறையினர் அவர்களை தடுத்தனர். இருந்தாலும் நீலாங்கரையிலிருந்து புதுச்சேரி செல்லும் வழியில் பல்வேறு இடங்களில் இரு சக்கர வாகனத்தில் விஜயின் ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

