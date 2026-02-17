வேலூரில் வரும் 23-ம் தேதி விஜய் பொதுக்கூட்டம்: ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
பாதுகாப்பு கருதி வயதானவர்கள், குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு வருவதை தவிர்க்க வேண்டுமென தவெக மாவட்ட செயலாளர் வேல்முருகன் தெரிவித்தார்.
Published : February 17, 2026 at 3:14 PM IST
வேலூர்: பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள தவெக தலைவர் விஜயின் பொதுக்கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடுக்கி விட்டுள்ளன. அதே வேளையில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், வரும் 23ஆம் தேதி தவெக விஜய் கலந்து கொள்ளும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இதற்காக, வேலூரை அடுத்த பள்ளிகொண்டா அகரம்சேரி பகுதியில் மைதானத்தை சீர் செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அங்குள்ள செடி, கொடிகள் அகற்றும் பணிகள் உள்ளிட்டவை மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தவெக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி கோரி, வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவராமனிடம் இன்று கடிதம் அளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வேலூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வேல்முருகன், “விஜய் பிரச்சாரத்திற்கான அனுமதி விரைவில் உறுதிப்படுத்தப்படும் என காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை விதிக்கும் அனைத்து நிபந்தனைகளையும் 100 சதவீதம் கடைப்பிடிப்போம் என உறுதியளித்துள்ளோம். அதேபோல, மக்கள் சந்திப்பிற்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், அனைத்து ஏற்பாடுகளும் விரிவாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
மொத்தம் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய இந்த மக்கள் சந்திப்புக்கு, சுமார் 33 ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய மேடை அமைக்கப்படவுள்ளது. ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்தும் சுமார் 5 ஆயிரம் பேருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், மொத்தமாக 25,000 பேர் கலந்து கொள்வார்கள் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அதிகளவில் பங்கேற்கலாம்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “ஒவ்வொரு கேலரிக்கும் தனித்தனியாக குடிநீர் தொட்டிகள் அமைக்கப்படும். ஒரு லட்சம் தண்ணீர் பாட்டில்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமின்றி, மக்கள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு 50 மருத்துவர்கள், 100 செவிலியர்கள் உட்பட ஒரு மினி மருத்துவமனை அமைக்கப்படும். அவசர நிலைக்கு 10 ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் இருக்கும்.
அந்த வகையில், மருத்துவ வசதிகள், கழிவறை வசதிகள், போதுமான குடிநீர் என அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும், பாதுகாப்புடன் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆறு இடங்களில் 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் பார்க்கிங் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு கருதி வயதானவர்கள், குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள் போன்றோர் கூட்டத்திற்கு வருவதை தவிர்க்கவும், சென்னையில் வேலூருக்கு விஜய் சாலை மார்க்கமாக வரவுள்ளதால், இளைஞர்கள் யாரும் வாகனங்களில் பின் தொடர வேண்டாம் என கட்சி சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் வரும் நேரத்தை கட்சித் தலைமை விரைவில் அறிவிக்கும். நம்மை நம்பி நமது ஊருக்கு வருகிறார் விஜய். அவருக்கும், மக்களுக்கும் எவ்வித பாதிப்பும் இல்லாமல் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைக்க வேண்டும். கட்சி தொடங்கிய பிறகு, முதல்முறையாக விஜய் வேலூர் மண்ணுக்கு வருகிறார். எனவே, இந்நிகழ்ச்சி அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ‘வேலூர் கோட்டையில் கால் வைக்கும் அனைவரும் ஜார்ஜ் கோட்டையில் கொடியேற்றுவார்கள்’ அதன் அடிப்படையில், வேலூர் விஜய்க்கு வெற்றியின் தொடக்கமாக அமையும்” என தெரிவித்தார்.