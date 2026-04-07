பாமகவினரின் பல்வேறு ஆட்சேபனைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்கப்பட்ட விஜய்யின் வேட்புமனு
சொத்து வரி உள்ளிட்ட காரணங்களை வைத்து விஜயின் வேட்புமனுவை நிராகரிக்க முடியாது என பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீதா தெரிவித்தார்.
Published : April 7, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனு பல்வேறு ஆட்சேபனைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்றுகொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. அதில், தமிழகம் முழுவதும் 7600 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, 6,217 ஆண் வேட்பாளர்களும், 1,380 பெண் வேட்பாளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 2 பேர் மூன்று வேட்புமனுவும் தாக்கல் செய்துள்ளனர். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, அதிகபட்சமாக கரூரில் 108 பேர் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
நேற்று வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று வேட்புமனு மீதான பரிசீலனை நடைபெற்றது. அதில், பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர், பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா, நாதக வேட்பாளர் வெற்றித் தமிழன் மற்றும் தவெக விஜய்யின் மனுக்கள் ஏற்றுகொள்ளப்பட்டுள்ளன என்று பெரம்பூர் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீதா கூறினார். ஆனால் பாமக, அதிமுக, பாஜக, திமுக ஆகிய கட்சியினர் விஜய் Affidavit -ஐ முறையாக தாக்கல் செய்யவில்லை. Notary expiry ஆனவரிடம் பெறப்பட்டுள்ளது எனக்கூறி, அவரது வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதை கண்டுகொள்ளாத தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், உங்களுடைய ஆவணங்களை கொண்டு வாருங்கள் எனக் கூறி எதிர்தரப்பினருக்கு நேரம் கொடுத்து, அடுத்தடுத்த வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுவை பரிசீலனை செய்தார். இறுதியாக அனைத்து வேட்புமனுக்களின் பரிசீலனை முடிந்த பிறகு, பாமகவினர் மீண்டும் விஜய் வேட்புமனுவை நிராகரிக்கக் கோரிக்கை வைத்தனர்.
மேலும், "விஜய் வேட்புமனுத் தாக்கலின்போது எந்த வரியும் நிலுவையில் இல்லை என கூறிவிட்டு, வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகே அனைத்து வரிகளும் கட்டப்பட்டுள்ளது என பொய்யான தகவலை கொடுத்துள்ளார். விஜய் Affidavit முறையாக தாக்கல் செய்யவில்லை. Notary expiry-ஆனவரிடம் பெறப்பட்டுள்ளது. இது தவறு" என பாமகவினர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் வாதாடினர். இதையடுத்து Notary Expiry ஆனவர் இல்லை என்பது தொடர்பான ஆவணங்கள் தவெக வழக்கறிஞர்கள் தாக்கல் செய்தனர்.
இறுதியாக பேசிய பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீதா, “சொத்து வரி உள்ளிட்ட காரணங்களை வைத்து வேட்புமனுவை நிராகரிக்க முடியாது. நீங்கள் வேண்டுமானால் நீதிமன்றம் செல்லலாம். விஜய்யின் வேட்புமனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது” எனத் தெரிவித்தார்
மேலும், "பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 66 வேட்புமனுக்களில், 54 வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன. ஒரே நபர் இரண்டு, மூன்று வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ததை தொடர்ந்து, 6 வேட்பு மனுக்கள் போக 6 வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன" என்றும அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக வழக்கறிஞர் அறிவழகன், “தேர்தல் களத்தில் நிற்க முடியாததால் விஜய் வேட்புமனுவை நிராகரிக்க திமுக, அதிமுக, பாமக, பாஜக கட்சியினர் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். குறிப்பாக Notary Expiry, வரி பாக்கி உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள முன்வைத்தனர். ஆனால் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி அதனை ஏற்கவில்லை. எதை நிராகரிக்க வேண்டும் என தெரியாமல் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள்" என்றார்.