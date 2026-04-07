கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி; நெல்லையில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

தாழையூத்து, தச்சநல்லூர், வண்ணாரப்பேட்டை, முருகன்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாகனத்தில் இருந்தபடியே பொதுமக்களை சந்தித்தப்பதற்கு மட்டுமே விஜய்க்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ள இடம்
விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ள இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 7, 2026 at 4:58 PM IST

திருநெல்வேலி: தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் பாதுகாப்பு கருதி தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பரப்புரைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், நெல்லை கே.டி.சி நகரில் நடைபெறும் பரப்புரைக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 22 சட்டமன்றத் தொகுதிகளினஅ வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரிக்கிறார். இதற்காக, நாளை புதன்கிழமை (ஏப்.8) விஜய் நெல்லை வருகிறார்.

நெல்லையில் விஜய் பரப்புரை செய்வதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள கே.டி.சி நகர் பகுதியின் 7 ஏக்கர் நிலம் உள்பட 3 இடங்களை த.வெ.க மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் திங்கட்கிழமை (ஏப்.6) நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். தொண்டர்கள் நிற்பதற்கான வசதிகள், விஜய் வந்து செல்வதற்கான தனிப்பாதை ஆகியவற்றை பார்வையிட்ட அவர், நெல்லை வேட்பாளர்களிடம் தேர்தல் பரப்புரை குறித்து நேரில் ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதற்கிடையே, விஜய்யின் நெல்லை வருகையை 'விஜய் திருவிழா' என த.வெ.க-வினர் சமூக வலைத்தளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர். அனைவரும் இந்த கூட்டத்திற்கு வர வேண்டும் என அவர்கள் அழைப்பு விடுத்த வண்ணம் உள்ளனர்.

பொதுவாக விஜய் பரப்புரை கூட்டங்களில் பெரும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதால், கரூர் துயரம் போன்று எந்தவித அசம்பாவிதமும் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்திற்கொண்டு, கடைசி நேரத்தில் த.வெ.க தலைவரின் பரப்புரையை அதிகாரிகள் ரத்து செய்து விடுகின்றனர்.

இந்த சூழலில், நெல்லையில் விஜய்யின் பரப்புரைக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. மக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, பரப்புரை நடைபெறும் கே.டி.சி நகர் பகுதியை, மாவட்ட துணை ஆணையர் வினோத் சந்தாராம், உதவி ஆணையர் சுரேஷ், காவல் ஆய்வாளர் முத்து கணேஷ் உள்பட காவல் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். தீவிர ஆய்வுக்குப் பிறகு நெல்லை கேடிசி நகரில் நிபந்தனைகளுடன் விஜய் பிரசாரம் செய்வதற்கு நெல்லை காவல்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

விஜய்யின் நெல்லை பரப்புரை பொதுக்கூட்ட நிபந்தனைகள்

ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு மேல் நடைபெறும் இந்த வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் சுமார் 10,000 பேர் வரை கலந்து கொள்வார்கள் என நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்திற்கு பின்னர், மாநகரின் குறுகிய சாலைகளில் ரோடு ஷோ மூலம் மக்களை சந்திக்க கட்சியினர் காவல்துறையினரிடம் அனுமதி கேட்டனர்.

ஆனால், கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, சில நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறையினர் அதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளனர். அதன்படி தாழையூத்து, தச்சநல்லூர், வண்ணாரப்பேட்டை, முருகன்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாகனத்தில் இருந்தபடியே பொதுமக்களை சந்திப்பதற்கு மட்டுமே விஜய்க்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நெல்லை மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், வழியில் வேறு எந்த இடத்திலும் அவர் பேசுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. மேலும், எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் நிகழாமல் தடுக்க, அவசர ஊர்தி வசதி, தீயணைப்பு வாகனங்களை தயார் நிலையில் வைப்பது உள்ளிட்ட விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருக்க வேண்டும் என கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

விதிகள் கடைபிடிப்பு

இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன், “காவல்துறை விதித்துள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளும் முழுமையாக பின்பற்றப்படுகின்றன. பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் குடிநீர், ஆம்புலன்ஸ், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நாளைக்குள் பணிகள் முழுமையாக நிறைவு பெறும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தொண்டர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு வருகை தருவார்கள்.

ரோடு ஷோ

பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிறகு தாழையூத்து, தச்சநல்லூர், வண்ணாரப்பேட்டை, பாளை மார்க்கெட், சமாதானபுரம், நீதிமன்றம் வழியாக மீண்டும் கேடிசி நகரை வரை ரோடு ஷோ நடைபெறும். அங்கிருந்து கார் மூலம் விஜய் தூத்துக்குடி செல்கிறார். திருநெல்வேலிக்கு பின் மற்றொரு நாளில் தூத்துக்குடியிலும் பிரச்சாரம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. எங்களுக்கு 51 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றவர்கள் எவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு மட்டுமே கூடுதல் நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன” என்றார்.

மேலும், “திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வேட்பாளர்களையும் ஆதரித்து இந்த பிரச்சாரம் நடைபெறுகிறது. எனது தொகுதியில் சுமார் 3,000 தொண்டர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். மக்கள் நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம்.

இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள், முதியவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள். திரைப்படத்தில் உச்சத்தில் இருந்த நிலையிலிருந்து அரசியலுக்குள் வந்த விஜயை தமிழக முதலமைச்சராக பார்க்க வேண்டுமென்ற மக்கள் விருப்பம் அதிகரித்துள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் கண்டிப்பாக வருவார்” என்று செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

